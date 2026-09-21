"수십년 쌓아온 일본 신뢰 무너졌다" 아시안게임 막장 운영...아시아 팬심 부글부글 "뭘 하고 있는 건가"

오무라 히데아키 대회 조직위원장.

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 스포츠 팬들이 일본의 대회 운영을 두고 비판을 쏟아내고 있다.

일본 매체 코코카라는 21일 이번 대회의 운영 논란을 다뤘다. 매체는 '운영 측은 이미 사과했으나, 대회 준비 단계부터 나고야항에 설치한 컨테이너형 임시 숙소의 열악한 품질과 숙박 시설 부족, 선수들의 경기력에 중요한 식사 문제를 둘러싸고 각국의 불만이 잇따르고 있다'고 전했다.

코코카라는 국제대회 개최에 있어 '호스피탈리티(손님 환대)'가 중요하게 여겨진다는 점을 짚으며 '다양한 문화권에서 모인 선수들이 기량을 제대로 발휘할 수 있도록 식사와 숙소를 포함한 세심한 배려가 중요하다고 여겨지는 가운데, 이번 아시안게임에서는 아쉬운 사태가 연달아 터지고 있다'고 지적했다.

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이어 매체는 일본이 2021년 도쿄 올림픽을 포함해 대형 스포츠 대회를 성공적으로 치러낸 실적이 있다는 점을 언급하며, 이번 사태를 둘러싸고 SNS상에서 우려의 목소리가 이어지고 있다고 전했다.

환영사 하는 오무라 히데아키 아이치현 지사 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 대회 조직위원장을 맡은 오무라 히데아키 아이치현 지사가 환영사를 하고 있다. 2026.9.19 saba@yna.co.kr(끝)

코코카라에서 소개한 팬들의 반응은 이러했다. "환대를 셀링 포인트로 삼아온 일본이 대체 뭘 하고 있는 건지", "국제대회라 선수 여러분은 일본에서의 경기를 기대하고 있을 텐데", "일본이 수십 년간 쌓아온 국제 이벤트의 신용과 신뢰가 이번 허술한 운영으로 날아가 버렸다" 등의 반응을 보였다,

코코카라는 '과연 남은 기간 동안 신뢰를 회복할 수 있을지, 뜨거운 승부의 향방과 함께 대회 운영을 둘러싼 논란은 계속해서 화제를 모을 것으로 보인다'고 전망했다.

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냉정하게 남은 기간 동안 신뢰를 회복하기 어려운 수준이다. 숙소만이 문제가 아니기 때문이다. 지난 18일 한국 하키 대표팀의 경기 전에는 북한 국가가 흘러나오는 말도 안되는 사태가 벌어졌다. 축구 대표팀의 일정을 몰라 야구 경기장에 선수단을 데리고 갔으며 농구 대표팀의 결승전을 앞두고는 버스가 오지 않아 경기를 앞두고 일정이 취소되는 촌극이 벌어졌다.