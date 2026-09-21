우슈서 첫 메달 나왔다! 안현기, 우슈 남자 태극권·태극검서 '동메달'[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]한국 우슈 대표팀의 안현기(충북개발공사)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 동메달을 목에 걸었다.

안현기는 21일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 남자 태극권·태극검 전능 경기에서 태극권 9.713점, 태극검 9.716점을 받아 합계 19.429점을 기록, 전체 3위로 동메달을 차지했다. 안현기는 이번 동메달로 한국 우슈에 대회 첫 메달을 안겼다.

오전 첫 번째 연기인 태극권에서 9.713점으로 4위를 기록했던 안현기는 오후에 이어진 태극검에서 9.716점을 보태며 순위를 한 단계 끌어올려 시상대에 섰다.

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금메달은 태극권과 태극검 모두 9.780점을 기록해 합계 19.560점을 얻은 중국의 류더원이 차지했다. 은메달은 합계 19.453점을 획득한 대만의 쑨자훙이 거머쥐었다.

중국 전통 무예를 현대화한 우슈는 크게 초식 연기의 완성도를 두고 점수를 매기는 투로와 대련 종목인 산타로 나뉜다.

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투로는 다시 손바닥 위주의 권법인 장권과 주먹 위주의 남권, 태극권, 병기술(도술·곤술·검술·창술)로 나눌 수 있다.

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병기술에서 남자 선수는 칼과 곤봉을 뜻하는 도술과 곤술을 연기하고, 여자 선수는 검술과 창술을 펼친다.

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2014년 인천 대회 금메달 2개와 은메달 2개, 동메달 3개를 획득하며 '효자 종목' 노릇을 했던 한국 우슈는 이번 대회를 통해 12년 만의 금메달 사냥에 나선다.

금메달 후보로 거론됐던 이용현은 아쉽게 시상대에 오르지 못했다. 이용현은 20일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 투로 남자 장권에서 동작질량 5.00점, 연기력 2.703점, 난도 2.00점을 합해 총점 9.703점으로 21명의 출전 선수 중 6위를 기록했다. 동메달을 딴 세라프 나로 시레가르(9.720점·인도네시아)와는 0.017점 차다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com