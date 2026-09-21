KARA, FIA와 모터스포츠 진로 체험 확대…‘Girls on Track’ 이어 ‘Career Shift’ 도입

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모터스포츠를 떠올리면 가장 먼저 레이싱 드라이버를 생각하기 쉽다. 하지만 실제 레이스가 펼쳐지는 현장에는 드라이버 외에도 수많은 직군이 함께 움직인다. 기술, 경기 운영, 미디어, 의료, 이벤트 등 다양한 분야의 인력이 모터스포츠를 하나의 산업으로 움직인다.

대한자동차경주협회(KARA)는 국제자동차연맹(FIA)과 함께 오는 10월 3일 강원도 인제스피디움에서 '2026 FIA Girls on Track & Career Shift in Korea'(FIA 걸즈 온 트랙& 커리어 시프트 인 코리아)를 개최한다고 밝혔다.

FIA의 글로벌 인재 육성 프로그램인 이번 행사는 지난해 국내에 처음 도입된 'FIA Girls on Track'에 이어 올해 'FIA Career Shift'를 새롭게 추가한 것이 특징이다. 8~18세 여성 청소년뿐 아니라 모터스포츠 산업의 진로를 고민하는 청년층까지 참여 대상을 넓혔다.

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올해는 Girls on Track 40명, Career Shift 40명 등 총 80명이 참여한다. 프로그램도 오전과 오후를 나눠 진행하는 방식에서 벗어나 하루 동안 실제 레이스 현장을 경험하는 All-Day 방식으로 운영된다.

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Girls on Track은 8~18세 여성 청소년에게 모터스포츠를 직접 경험할 기회를 제공하는 FIA의 글로벌 프로그램이다. 지난해 TCR 월드 투어 한국 대회와 연계해 국내에서 처음 열렸으며, 당시 53명이 참가했다. 당초 계획을 크게 웃도는 신청자가 몰리면서 국내에서도 모터스포츠 진로 체험에 대한 관심을 확인했다.

올해 새롭게 선보이는 Career Shift는 대상을 청년층으로 확대했다. 레이싱 드라이버뿐 아니라 스포츠 운영, 기술, 미디어, 의료, 이벤트 등 모터스포츠를 구성하는 다양한 직업을 직접 알아볼 수 있도록 했다. FIA에 따르면 Career Shift는 2025년 시작된 이후 FIA 챔피언십과 연계한 5개 행사에서 275명 이상의 참가자와 15명 이상의 게스트 스피커가 참여했다.

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프로그램의 핵심은 실제 경기가 열리는 인제스피디움 곳곳을 진로 체험 공간으로 활용한다는 점이다.

참가자들은 그룹별로 레이스컨트롤과 개러지를 둘러보고, FIA 챌린지와 전문가 워크숍에도 참여한다. 여기에 TCR 경기 관람, 서킷 사파리, 심레이싱 체험 등을 통해 모터스포츠가 실제로 어떻게 운영되는지 직접 경험하게 된다.

단순히 경기를 보는 데서 그치지 않고 레이스가 만들어지는 과정을 현장에서 접할 수 있도록 구성한 셈이다. 모터스포츠를 '경기를 보는 스포츠'에서 '직업과 산업의 영역'으로 바라볼 수 있도록 프로그램의 초점을 넓혔다.

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참가자들의 이동 편의를 위해 서울역과 수서역에서 인제스피디움까지 왕복 셔틀버스도 운영한다. 중식과 공식 기념품을 제공하며, KARA가 선발한 대학생 모터스포츠 서포터즈 8명이 현장에서 참가자들의 프로그램 참여를 지원한다.

KARA 관계자는 "지난해 Girls on Track을 통해 많은 여성 청소년들이 모터스포츠가 레이싱 드라이버뿐 아니라 기술, 경기 운영, 미디어 등 다양한 분야의 인재가 함께 만들어가는 산업이라는 점을 직접 경험할 수 있었다"며 "올해는 Career Shift를 새롭게 도입해 청소년의 체험을 넘어 실제 진로와 커리어를 고민하는 청년층까지 참여 기회를 확대했다"고 말했다. 참가 신청은 10월 1일 오후 3시까지다. 세부 프로그램과 신청 방법은 대한자동차경주협회 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.