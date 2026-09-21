경악! 아시안게임 맞나요? 베트남 女배구 탈 버스가 무려 1시간15분이나 지각...늦장 경기→결국 패배 엔딩, '입촌때도 그러더니' 베트남은 대폭발

사진캡처=베트남배구협회

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]아시아 최고 축제인 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 상상할 수 없는 일이 벌어졌다.

선수단 수송 문제로 경기가 지연 시작되는 충격적인 일이 발생했다. 21일 오후 1시 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 열릴 예정이었던 여자 배구 5∼8위 순위 결정전 베트남-인도네시아의 경기는 30분 늦은 오후 1시 30분에 시작했다.

이유가 가관이었다. 베트남 '바오싸이둥'에 따르면 베트남 대표팀은 오전 10시 10분 선수단 호텔에서 셔틀버스를 탈 예정이었으나 조직위원회가 배정한 차량이 예정된 시간보다 1시간 15분이나 늦게 도착했다. 매체는 "경기 직전 일정이 변경되는 건 국제종합대회에서 매우 이례적인 일"이라며 "베트남 대표팀은 어수선한 분위기 속에서 급하게 몸을 푸는 등 경기 준비에 큰 지장을 받았다"고 보도했다.

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사진=연합뉴스

결국 수송문제는 경기 결과에도 영향을 미쳤다. 이날 베트남은 인도네시아에 세트 점수 0-3(20-25 21-25 18-25)으로 완패하며 7위 결정전으로 떨어졌다.

베트남 여자배구 대표팀이 버스 문제로 고초를 겪은 것은 이번이 처음이 아니다. 나고야에 도착한 지난 15일에도 수송 문제를 겪었다. 당시 셔틀버스가 선수단을 엉뚱한 호텔에 내려주는 황당한 일이 발생했고, 선수들은 개인 짐과 선수단 장비를 직접 끌고 배정된 숙소까지 걸어서 이동해야 했다.

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이번 대회에선 수송 문제로 어려움을 겪은 선수단을 쉽게 발견할 수 있다. 한국 대표팀도 예외는 아니다. 12년만에 금메달을 딴 한국 남자 농구 대표팀은 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪었다. 공교롭게도 한-일전을 앞두고 벌어진 일이기에 시선은 곱지 않았다. 버스 노쇼 사건에도 불구하고, 대표팀은 일본을 제압했다.

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대표팀은 귀국한 21일까지 셔틀버스가 제때 오지 않으면서 길가에서 많은 시간을 낭비했다.

사진캡처=여준석 SNS

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축구 대표팀은 카타르와의 조별리그 1차전이 열린 15일, 운전기사가 목적지를 제대로 알지 못해 엉뚱한 야구장으로 향하는 황당한 일을 겪은 끝에 예정 시간보다 30분이나 늦게 경기장에 도착했다. 다음 날에는 훈련장으로 이동할 차량이 배차되지 않아 일정에 차질을 빚었다.

야구 대표팀은 조직위가 제대로 된 훈련·수송 서비스를 제공하지 않아서 한국야구위원회(KBO)가 자체적으로 섭외한 훈련장과 셔틀버스를 이용했다.

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각국 선수단의 분통 섞인 목소리는 커지고 있다. 일본 내부에서도 비판의 목소리가 높아지고 있다. 코코카라에서 소개한 팬들의 반응은 이러했다. "환대를 셀링 포인트로 삼아온 일본이 대체 뭘 하고 있는 건지", "국제대회라 선수 여러분은 일본에서의 경기를 기대하고 있을 텐데", "일본이 수십 년간 쌓아온 국제 이벤트의 신용과 신뢰가 이번 허술한 운영으로 날아가 버렸다" 등의 반응을 보였다,

사진=REUTERS 연합뉴스

코코카라는 '과연 남은 기간 동안 신뢰를 회복할 수 있을지, 뜨거운 승부의 향방과 함께 대회 운영을 둘러싼 논란은 계속해서 화제를 모을 것으로 보인다'고 전망했다.

이제 '월드컵이나 올림픽 등 메이저 대회를 제대로 개최할 수 없을 수도 있다'는 이야기까지 나오고 있다. '일본은 완벽하다는 신화를 무너뜨리고 있다'는 외신의 표현은 이번 대회를 완벽히 설명하고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com