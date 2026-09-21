'韓 농구 주장' 이승현 "다신 이런 일 없길" 신신당부했는데...일본, 아시안게임 또 대형 사고 터졌다, "초유의 경기 지연 시작, 셔틀 버스 지각 때문"

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[스포츠조선 이현석 기자]당부의 목소리도 소용 없었다. 또 사고가 터졌다.

사건과 사고가 끊이지 않는 2026년 아이치-나고야 아시안게임이다. 이번에는 여자 배구에서 문제가 발생했다. 21일 오후 1시 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 열릴 예정이었던 여자 배구 5∼8위 순위 결정전 베트남-인도네시아의 경기는 30분 늦은 오후 1시 30분에야 시작할 수 있었다.

이유는 버스 문제였다. 베트남의 바오싸이둥은 '베트남 대표팀은 오전 10시 10분 선수단 호텔에서 셔틀버스를 탈 예정이었으나 조직위원회가 배정한 차량은 예정된 시간보다 1시간 15분이나 늦게 도착했고 경기 준비 과정에 큰 차질이 빚어졌다'며 '경기 직전 일정이 변경되는 건 국제종합대회에서 매우 이례적인 일이다'고 지적했다.

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사진=베트남배구협회

앞서 베트남 여자 배구 대표팀은 대회 현장에 도착했던 15일에도 난감한 일을 겪었었다. 당시 배정된 셔틀버스가 선수단을 예약된 호텔에 내려주지 않고, 다른 방향으로 안내했다. 선수단은 당황했고, 결국 개인 짐과 선수단 장비를 끌고 숙소까지 걸어갔다.

경기를 앞두고 발생한 일이기에 이번에는 더 선수들을 황당하게 했다. 경기장에 늦게 도착한 여파가 없을 수 없었다. 급박하게 경기를 준비하고 돌입한 베트남 대표팀은 인도네시아에 세트 점수 0-3(20-25 21-25 18-25)으로 완패하며 7위 결정전으로 추락했다. 바오싸이둥은 '베트남 대표팀은 어수선한 분위기 속에서 급하게 몸을 푸는 등 경기 준비에 큰 지장을 받았다'고 지적했다.

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처음이 아니다. 대회 개막 전부터 개막 이후 계속해서 이런 문제가 반복되고 있다. 한국 남자 농구 대표팀은 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪기도 했다.

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한국 남자 농구 대표팀 주장인 이승현은 결승전 승리 이후 "전 세계가 주목하는 국제 무대 결승전에서 결코 발생해서는 안 될 치명적인 실수"라고 규정하며, "다른 종목의 우리 선수단에게는 두 번 다신 이런 황당한 피해가 발생하지 않아야 한다"고 지적했다. 하지만 불과 하루만에 더 큰 실수가 터지고 말았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com