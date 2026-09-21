'깜짝 등장' 체포 당하는 거 아냐? 여자축구 남북전에서 '김정은 코스프레', 관중석에서 파격 등장[아이치-나고야 AG]

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임 관중석에서 김정은 북한 국무위원장을 코스프레한 남성이 출몰했다.

대한민국 여자축구 대표팀은 21일 오후 4시 일본의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 북한과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 F조 최종전을 벌이고 있다.

1위 자리를 두고 격돌했다. 앞서 조별리그 1, 2차전에서 2연승을 달린 한국과 북한 모두 조기 8강 진출을 확정했다. 다만, 한국은 3차전 승리가 필요했다. 골득실에서 밀려 조 2위(+11), 토너먼트에서 유리한 고지를 점하기 위해선 선두 북한(+18)을 무조건 잡아야 했다. 조 1위를 차지해야만 8강 이후 상대적으로 유리한 대진표를 받아 들 수 있다. 동선 또한 추가 이동이 적은 조 1위가 유리하다. 8강전에서 F조 1위는 E조(일본, 대만, 베트남, 태국) 2위와 붙는다. F조 2위는 G조(중국, 필리핀, 우즈베키스탄, 홍콩) 2위를 상대한다.

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이날 경기장에서는 놀라운 코스프레를 한 관중도 나왔다. 해당 관중은 한국의 상대인 북한, 최고 권력자인 김정은 북한 국무위원장을 코스프레한 모습으로 나타났다. 손에는 미사일을 들고 던지는 시늉까지 하며 다른 관중들의 관심을 끌었다.

다만 해당 관중과 같은 행동은 주최 측의 제재를 받을 수도 있다. 앞서 2024년 파리올림픽 당시 관중석에서 김정은 북한 국무위원장을 코스프레한 중국계 호주인 남성이 프랑스 경찰에 의해 경기장에서 퇴장당해 구금됐다고 알려진 사례가 있었다.

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이런 행동은 정치적 의사 표현으로 구분되어 경기장에서 퇴장당할 가능성도 충분하다. 국제올림픽위원회(IOC) 헌장 50조는 정치적·종교적·인종적 선동을 올림픽 경기장과 시설 등에서 절대 허용하지 않는다고 규정한다. 스포츠의 정치 중립을 강조하는 조항이다. 다만 아시안게임은 IOC와 적용 규정 등이 동일하지 않은 만큼 어떤 조치가 취해질지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com