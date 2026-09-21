'韓 수영 역대급 유망주 등장' 2010년생 김승원, 첫 출전에 배영 50m 동메달 획득 쾌거

손 흔드는 김승원 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 50m 배영 예선. 한국 김승원이 경기를 마친 후 관중을 향해 손을 흔들고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 수영 최고 유망주 김승원이 16살 나이에 동메달을 해냈다.

김승원은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배영 50m 결선에서 3위로 동메달을 목에 걸었다.

오전에 열린 예선에서 김승원은 2조 4레인에서 27초91의 기록으로 조 1위를 차지했다. 이 기록으로 김승원은 예선 전체 2위에 올라 결선행을 확정지었다. 3조에서는 이은지가 3레인에서 28초55를 기록하며 조 3위로 레이스를 마쳤다. 이은지의 기록은 예선 전체 9위에 해당해 결선 진출을 확정했다.

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예선 4조에서는 완 더펜(중국)이 27초66의 기록으로 조 1위를 차지하며 예선 전체 1위로 결선행을 확정지었다. 예선 최고 기록을 보유한 완 더펜은 결선에서 김승원과 함께 금메달을 두고 경쟁을 펼칠 것으로 예상됐다.

역영하는 김승원 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 50m 배영 예선. 한국 김승원이 역영하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

김승원이 결선에서 27초72의 기록을 세웠다. 아쉬운 동메달이지만 김승원은 2010년생이다. 앞으로 더 발전한다면 충분히 아시아 최고 자리에 오를 수 있다는 걸 스스로 증명했다. 강력한 경쟁자로 예상됐던 왕 더펜이 27초47로 금메달, 왕쉬어(중국)가 27초66으로 은메달이었다.