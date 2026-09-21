[속보]"초신성 김영범 해냈다!" 자유형 50m 金! 韓수영 첫 골드! 지유찬 銅 '동반 포디움'[아이치-나고야 아시안게임]

김영범, 대회 신기록

'내가 바로 김영범'

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[스포츠조선 전영지 기자]'수영 초신성' 김영범(20·강원특별자치도청)이 아이치-나고야아시안게임 자유형 50m 새로운 챔피언에 등극했다.

김영범은 21일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자 자유형 50m 결선에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 지유찬이 보유한 한국신기록과 타이기록을 세웠다. '항저우 은메달' 홍콩 호이안 엔투가 21초76로 은메달,'이종목 디펜딩 챔피언' 빨간 수모의 지유찬이 21초94로 동메달을 획득했다.

김영범은 아시안게임 개인전 첫 금메달과 함께 전날 자유형 100m에서 터치 실수로 '세계기록 보유자' 판잔러에게 막판 역전을 허용, '0.04초 차 은메달', 금메달을 놓친 아쉬움을 떨쳤다. 지유찬에 이어 김영범, 대한민국이 2대회 연속 아시아 자유형 최단거리 정상에 올랐다.

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김영범, 금빛 세리머니

자유형, 접영에 모두 능하고, 50m부터 200m까지 두루 소화하는 김영범은 이번 대회 자유형 50, 100m 단거리에 집중했다. 20일 자신의 아시안게임 개인전 첫 종목인 자유형 100m 결선에서 첫 50m를 22초81에 주파하는 놀라운 스피드 성장을 선보이며 자유형 50m에서의 파란을 예고했었다. 이튿날 오전 이어진 자유형 50m 예선에서 김영범은 21초71의 개인 최고기록을 작성한 후 스스로도 믿어지지 않는다는 듯 깜짝 놀란 표정을 지었다. '한솥밥 선배' 지유찬이 3년 전 항저우 대회 금메달 당시 세운 21초72의 기록을 0.01초 당기며 대회 신기록을 작성했다. 전날 첫 포디움에 이어 대회 신기록까지 세운 '4번 레인' 김영범은 사기충천했다. 3번 레인 지유찬, 5번 레인 마츠모토 사이에서 역영했다.

김영범, 대회 신기록

'내가 바로 김영범'

김영범, 대회 신기록

1m95의 키, 2m15의 윙스팬, 압도적 피지컬에 절대적 재능을 가진 스무 살 청춘이 자신감까지 장착했으니 적수는 없었다. 생애 첫 금메달을 확정지은 후 두 팔을 활짝 펴고 뜨겁게 포효했다. 동메달을 따낸 한솥밥 선배 지유찬과 뜨겁게 포옹하며 동반 포디움의 기쁨을 나눴다. 예선에서 세운 자신의 올 시즌 베스트 기록 21초71을 0.05초 줄여내며 21초66을 찍었다. 20세 약관 김영범의 금메달은 이번 대회 대한민국 경영대표팀의 첫 금메달이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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