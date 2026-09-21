'대한민국 일냈다' 단거리 박태환 등장! 눈물의 은메달 김영범, 금메달 환호! 아시안게임 신기록으로 금빛 질주 완성...지유찬 동반 메달

김영범 금빛 환호 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 금메달을 획득한 한국 김영범이 환호하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

내가 아시안게임 스타 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 금메달을 획득한 한국 김영범이 환호하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] 단거리 박태환의 등장이다.

김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 자유영 50m 예선에서 아시안게임 신기록을 달성했다.

20일 자유형 100m에서 너무 아쉬운 은메달을 차지한 김영범이다. 좋은 경기를 펼치고도 0.04초 차이로 금메달을 코앞에서 놓치고 말았다.

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아쉬운 은메달, 하지만 아쉬워할 시간도 없었다. 김영범은 곧바로 자유형 50m 경기가 있었기 때문이다. 21일 오전에 열린 자유형 50m 예선 4조부터 김영범은 컨디션이 남달랐다. 21초71의 기록으로 조 1위를 차지했다. 이는 기존 아시안게임 기록을 0.4초 앞당긴 대단한 기록이었다. '디펜딩 챔피언' 지유찬이 보유한 한국 최고 기록인 21초66에도 근접한 수치였다.

20일 자유형 100m 금메달을 놓친 아쉬움을 50m 금메달로 가져오겠다는 의지를 불태웠다. 당연히 김영범의 기록은 예선 전체 1위였다. 결선에서 페이스를 그대로 이어간다면 금메달이 충분히 가능했다.

김영범, 금메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 21일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승. 1위로 결승선을 통과한 한국 김영범이 기뻐하고 있다. 2026.9.21 mon@yna.co.kr(끝)

결선에서 4레인에서 출발한 김영범은 결국 사고를 제대로 쳤다. 21초66로 자신이 오전에 세운 아시안게임 신기록을 다시 한번 갈아치우면서 금메달을 목에 걸었다.

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김영범이 무서운 건 이제 커리어의 시작점이라는 점. 2006년생으로 이번이 아시안게임 첫 참가다. 지금보다 더 기량이 발전한다면 충분히 세계 레벨에서 강자가 될 수 있을 것으로 보인다.

한국 수영이 계속해서 발전하면서 역사를 쓰고 있지만 아직까지 50m 초단거리에서는 세계급 레벨의 강자가 없었다. 김영범이 한국 수영의 갈증을 풀어줄 수 있을 것으로 기대를 받게 됐다.

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한편 지유찬도 결선에서 21초94의 기록으로 동메달을 획득했다. 지유찬은 진심으로 김영범을 축하해줬다.