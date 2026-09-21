"내기록 맞지? 눈 비비고 보고 또 보고..." 2006년생 초신성 김영범 자유형 50m 불꽃 금메달, 짜릿한 순간[아이치-나고야아시안게임]

'내가 바로 김영범'

'내가 바로 김영범'

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[스포츠조선 전영지 기자]"어제 아쉬움 탓에 두 배로 짜릿하다."

수영 초신성' 김영범(20·강원특별자치도청)이 아이치-나고야아시안게임 자유형 50m 챔피언에 등극 후 벅찬 소감을 전했다.

김영범은 21일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자 자유형 50m 결선에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. '항저우 은메달' 홍콩 호이안 엔투가 21초76로 은메달,'이종목 디펜딩 챔피언' 지유찬이 21초94로 동메달을 획득했다. 김영범은 아시안게임 개인전 첫 금메달과 함께 전날 자유형 100m에서 터치 실수로 '세계기록 보유자' 판잔러에게 '0.04초 차 은메달', 금메달을 내준 아쉬움을 떨쳐냈다.

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자유형, 접영에 모두 능하고, 50m부터 200m까지 두루 소화하는 김영범은 이번 대회 자유형 50, 100m 단거리에 집중했다. 20일 자신의 아시안게임 개인전 첫 종목인 자유형 100m 결선에서 첫 50m를 22초81에 주파하는 놀라운 스피드 성장을 선보이며 자유형 50m에서의 파란을 예고했다. 이튿날 오전 이어진 자유형 50m 예선에서 김영범은 21초71의 개인 최고기록을 작성한 후 스스로도 믿어지지 않는다는 듯 깜짝 놀란 표정을 지었다. 1m95의 키, 2m15의 윙스팬, 압도적 피지컬에 절대적 재능을 가진 스무 살 청춘이 자신감까지 장착했으니 적수가 없었다. 생애 첫 금메달, 대한민국 경영대표팀의 첫 금메달을 확정지은 후 뜨겁게 포효했다.

김영범 금빛 환호

김영범, 금빛 세리머니

김영범은 금메달 직후 중계 채널과의 인터뷰에서 "메달을 목에 걸어봐야 실감 날 것같다"며 벅찬 기쁨을 표했다. "이 경기장에서 결승을 뛰고 웃어본적이 없다. 어제 조금 웃긴 했지만 오늘은 아쉬움 하나도 없는 미소를 보여드릴 수 있어 영광이고 정말 기쁘다"며 활짝 웃었다. "함께 뛰어준 유찬이형에게 감사한다"며 동반 포디움에 오르게된 '디펜딩 챔프' 동메달리스트 지유찬을 향한 동료애도 잊지 않았다.

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김영범은 "터치한 후 기록이 안 떠서 '뭐지?' 했다. '레코드(대회신)'가 먼저 떴다. '저게 내 기록이 맞겠지?' 눈을 비비고 다시 보고 또 봤다. 지금도 말이 안된다고 생각한다. 안믿어진다"며 믿을 수 없는 첫 금메달 순간의 환희를 표했다.

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50m 레이스 중 무슨 생각을 했는지 묻자 "기억이 안난다. 잘하고 있나? 자세가 어떻지? 이보다도 몇십 가지는 더 생각하면서 한 것같다"며 웃었다. "매번 인터뷰 때마다 목표를 말씀드렸지만 자유형 100m 금메달을 이야기했었다. 자유형 50m도 출전하기 때문에 좋은 결과가 있을 수는 있다고 말씀드렸지만 정말 금메달은 예상 못했다"면서 "어제 아쉬움 탓에 두 배로 더 짜릿하다. 증명해보인 것같다"며 승자의 미소를 지어보였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com