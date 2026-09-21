중국-일본 벽 높았다, '디펜딩 챔피언' 한국 기적의 레이스는 없었다...남자 계영 800m 동메달

경기 마친 황선우 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 20일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 100m 자유형 결승. 한국 황선우가 경기를 마친 후 기록을 살피고 있다. 2026.9.20 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 남자 수영 대표팀이 동메달을 목에 걸었다.

대한민국 남자 수영 대표팀은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 계영 800m 결선에서 동메달을 획득했다.

한국은 예선을 3위로 통과해 결선에 올랐다. 예선 1조에서 첫 번째 주자였던 김민섭은 초반부터 치고 나가 선두를 유지했다. 2위권을 형성한 싱가포르와 베트남이 추격했지만 자리를 내줄 생각이 없었다.

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바통을 이어받은 두 번째 주자 양재훈도 마찬가지였다. 초반부터 격차를 벌렸다. 중계화면에서 다른 나라 선수들이 모두 사라질 정도로 질주했다. 양재훈이 1위를 굳힌 채 자신의 레이스를 마무리했다.

세 번째 주자인 김준우는 격차를 유지하는데 집중했다. 이미 1위가 확정적인 상황에서도 페이스는 처지지 않았다. 마지막 주자인 이호준은 2위권과의 격차를 10m 이상 벌리면서 안정적으로 에선을 마무리했다. 7분14초35을 세운 한국이다.

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한국의 경쟁 상대인 일본과 중국은 예선 2조에서 치열한 대결을 펼쳤다. 서로 엎치락뒤치락하는 치열한 경쟁 속에 중국이 웃었다. 두 팀이 끝까지 경쟁하면서 기록이 좋게 나온 탓에 한국은 3위로 결선에 올랐다. 두 나라는 각각 7분11초70, 7분13초02 기록을 세웠다.

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결선도 결국 한국, 중국, 일본의 싸움이었다. 결선에서는 김준우 김우민 이호준 황선우가 출전했다. 1번 주자인 김준우는 최선을 다했지만 일본이 크게 앞서갔다. 김준우의 레이스가 끝났을 때 1위 일본과의 격차는 2초 이상 벌어졌다. 2번 주자 김우민이 치고 나가면서 2위 중국을 따라잡기 시작했다. 김우민이 중국 선수와 거의 비슷하게 레이스를 마쳤다.

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3번 주자를 맡은 이호준의 레이스 때 중국이 힘을 내기 시작했다. 이미 1위 일본과의 격차는 이미 벌어질 때로 벌어지며 은메달을 노려야 했지만 2위 중국과의 격차도 벌어지기 시작했다.

한국 수영 에이스 황선우가 마지막 주자로 출발했다. 중국이 일본을 따라잡는 사이, 한국은 3위로 달렸다. 중국이 일본을 따라잡으며 우승을 차지했다. 한국은 동메달이었다.