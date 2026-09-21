"2연패 놓쳤다!" 황금세대 남자계영 800m 아쉬운 동메달...中, 日 이어 3위[아이치-나고야아시안게임]

남자 계영 800ｍ, 2연패 도전

아쉬워하는 대표팀 선수들

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[스포츠조선 전영지 기자]항저우아시안게임에서 K-수영의 힘을 보여준 황금세대가 2026년 아이치-나고야아시안게임 계영 800m에서 아쉽게 2연패를 놓쳤다.

한중일의 한치 양보없는 수영 삼국지, 최종 승자는 중국이었다. 대한민국 남자 계영대표팀은 21일 오후 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자계영 800m에서 7분06초76의 기록으로 중국(7분00초17·아시아신기록), 일본(7분01초05·일본신기록)에 이어 3위에 올랐다.

자유형 200m 금메달리스트 황선우, 자유형 400m 금메달리스트 김우민을 보유한 대한민국은 3년 전 항저우에서 7분1초73의 아시아신기록으로 '수영강국' 중국, 일본을 밀어내고 한국 경영 사상 최초의 금메달을 획득했었다. 한국에 처음으로 금메달을 내준 중국은 절치부심했다. 지난해 싱가포르세계선수권에서 중국이 7분00초91, 4위에 오르며 한국의 아시아신기록을 경신했다.

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항저우서 7분06초29로 3위에 머물렀던 일본도 지난달 13일 팬퍼시픽챔피언십에서 무라사, 마츠모토, 구로다 카즈사, 마츠시타 도모유키가 7분02초74의 호기록으로 동메달을 획득했다. 한중일의 최고 기록이 2초 안에 촘촘히 몰린 상황. 한중일 수영의 자존심을 건 불꽃 승부가 펼쳐졌다.

한국은 이날 오전 예선전엔 김민섭, 양재훈, 김준우, 이호준이 나섰다. 전날 자유형 100m에 나선 황선우와 자유형 200, 400, 800, 1500m에 나서는 김우민(이상 강원특별자치도청)이 컨디션 조절을 위해 결선에 집중하기로 했다. 7분14초35, 중국(7분11초70)과 일본(7분13초02)에 이어 전체 3위로 결선행을 확정지었다. 8개국이 겨루는 결선, 중국이 4번 레인, 일본이 5번 레인, 한국이 3번 레인에 포진했다. 한국은 '황금 막내' 김준우, 김우민, 이호준, 이호준 중국은 쉬하이보, 페이리웨이, 판잔러, 장잔슈오 순, 일본은 '팬퍼시픽 동메달 멤버' 그대로 무라사 타쓰야, 마츠모토 카츠히로, 구로다 카츠사, 마츠시타 도모유키 순으로 물살을 갈랐다.

남자 계영 800ｍ, 2연패 도전

금메달 중국 구간기록

은메달 일본 구간기록

동메달 한국 구간기록

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1번 영자 '황금 막내' 김준우가 1분47초16, 일본 무라사(1분44초70), 중국 쉬하이보(1분46초27)에 이어 3위로 2번 영자 김우민에게 바통을 넘겼다. 김우민이 일본 마츠모토(1분44초84), 중국 페이리웨이(1분46초74)를 좇아 1분46초16으로 역영하며 2위 중국을 바짝 좇았다. 3번 영자 이호준이 일본 구로다(1분45초82),중국 판잔러(1분44초24)를 추격했지만 거리가 다시 벌어졌다. 1분47초57를 찍은 후 최종 영자 '자유형 200m 에이스' 황선우에게 바통을 넘겼다. 이미 1위 일본과 5초, 중국과 3초 이상의 간극이 벌어진 상황. 대한민국 에이스 황선우가 1분45초87로 역영하며 일본 마츠시다, 중국 장잔슈오를 맹추격했지만 승부를 뒤집기는 역부족이었다. 오히려 중국의 장잔슈오가 1분42초92의 괴력 스퍼트로 일본 마츠시다(1분45초69)를 추월하는 대역전 드라마를 썼다. 중국이 7분00초17의 새로운 아시아신기록과 함께 금메달을 가져갔다. 일본이 7분01초05로 은메달, 대한민국이 5초 이상 차이로 동메달을 확정지었다. 결과적으로 한중일의 치열한 3파전이 아닌 중·일의 2파전이었다. 중국은 지난해 세계선수권에서 세운 아시아신기록을 또 한번 단축했다. 한국은 3년 전 항저우 금메달 때에 비해 5초가 늦어졌고 일본은 5초가 빨라졌다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com