조직위 못믿겠다! '이틀째 노골드' 사격연맹의 결단, 이동부터 식사까지 직접 지원하기로...격려금까지 쐈다[오피셜]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]이틀째 노골드에 그친 대한사격연맹이 직접 나섰다.

대한사격연맹은 21일 일본 아이치현 종합사격장 현장에서 대표팀 지도자, 연맹 사무처, 회장단이 참석한 합동 회의를 열고 선수단 지원 방안을 논의했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 개막 전부터 매일 경기장을 찾아 선수단을 살펴 온 강연술 회장은 사격 경기 이틀째까지 금메달 소식이 없자 긴급 회의를 소집했다.

효자종목인 사격은 초반 주춤한 모습이다. 첫 날인 20일 2024년 파리올림픽과 2025년 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 우승자인 반효진은 10ｍ 공기소총 개인전 결선에서 230.4점을 쏴 8명 가운데 3위를 기록해 동메달을 따냈다. 이틀째인 21일에는 박하준(KT), 신민기(창원특례시청), 권협준(서산시청)으로 구성된 대표팀은 남자 10ｍ 공기소총 개인전 본선 겸 단체전에서 1천884.2점을 합작해 중국(1천899.0점), 인도(1천890.1점)에 이어 3위에 올랐다.

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연맹의 분석은 조직위의 부실한 지원이다. 회의에서 대표팀 지도자들은 조직위원회가 제공하는 셔틀버스의 운행 횟수가 적어 이동에 시간이 오래 걸리는 데다, 만석인 버스로 1시간이 넘는 거리를 이동하다 보니 중간에 쉴 수도 없다는 어려움을 전했다.

이미 이전부터 거론된 문제다. 인도의 '인디언 익스프레스'는 '선수들이 숙소에서 사격장까지 가려면 굽이굽이 이어지는 도로를 따라 70㎞ 이상의 거리를 최대 2시간 동안 이동해야 한다'며 '조직위는 숙소에서 경기장까지 약 70분이 걸린다고 안내했지만, 실제 이동 시간은 훨씬 길다'고 했다. 이어 '집중력이 중요한 사격 선수들에게 부담이 되는 환경'이라고 지적했다.

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연맹은 이를 받아들여 자체적으로 버스를 수배해, 22일 오전 7시부터 대회 마감일까지 당일 경기에 나서는 한국 선수들의 이동에 투입하기로 했다.

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식사 문제도 논의됐다. 경기장에서 제공하는 도시락이 부실하다는 의견이 나오자, 연맹은 선수들이 먹을 한국라면과 김치를 현지에서 준비하기로 했다. 아울러 경기를 마친 선수들이 일본 음식을 즐기며 피로를 풀 수 있도록 격려금도 전달했다.

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연맹은 스포츠 외교에도 힘을 쏟고 있다. 강연술 회장은 이번 대회 기간 루치아노 로시 국제사격연맹(ISSF) 회장, 셰이크 살만 알사바 아시아사격연맹(ASC) 회장, 마쓰마루 기이치로 ASC 부회장(일본라이플사격협회 명예회장), 중국사격협회장 등과 만나 내년 대구에서 열리는 세계사격선수권대회의 준비 상황을 두고 의견을 나눴다.

한편 반효진과 박하준은 22일 열리는 10m 공기소총 혼성전에서 다시 금메달에 도전한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com