[아시안게임]셔틀콕 남자 단체, 홍콩 3-1 제압 8강행…유태빈'대역전'+서승재-김원호'압승'+강민혁-기동주'마무리'

[스포츠조선 최만식 기자] 한국 남자 배드민턴이 아시안게임 단체전에서 산뜻하게 출발했다.
박주봉 감독이 이끄는 배드민턴대표팀은 21일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체 16강전 홍콩과의 경기서 매치스코어 3대1로 승리했다.
배드민턴 단체전은 단식 3경기, 복식 2경기(단식-복식-단식-복식-단식 순)를 치러 3선승제로 승자를 가린다. 이날 16강전에서 홍콩은 세계랭킹에서 한국보다 유리한 단식에 집중하는 대신 복식에서는 기존 파트너를 바꿔 출전시키는 변화를 시도했다.
한국은 남자복식 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)와 세계 14위 강민혁(삼성생명)-기동주(인천국제공항)의 승리가 낙관적인 가운데 유태빈(김천시청·세계 46위), 박상용(요넥스·세계 73위), 최지훈(삼성생명·세계 89위) 등 단식 주자 중 한 명의 이변을 기대했다.
첫 번째 단식 주자로 나선 유태빈이 난적 리척유(세계 19위)를 상대로 극적인 역전승, 쾌조의 스타트를 끊었다. 역대 맞대결에서 1패였던 유태빈은 최근 한국 남자단식의 떠오르는 유망주답게 리척유를 괴롭혔다. 1게임 18-21으로 내준 뒤 2게임 21-16으로 균형을 맞춘 유태빈은 3게임에서 초반 3-0으로 기선을 잡았다가 추격을 허용하며 접전을 이어갔다. 피말리는 시소게임은 게임 막판까지 아어졌고, 16-18 이후 유태빈의 집중력이 빛났다. 거센 추격 끝에 19-18로 재역전에 성공한 유태빈은 다시 주거니 받거니, 듀스로 접어들었다. 유태빈은 절묘한 직선 스매시와 상대 실책 유발로 연속 득점, 대역전승을 완성했다.
2경기 1복식에 나선 서승재-김원호는 후배 유태빈의 기분좋은 출발에 화끈하게 화답했다. 서승재-김원호는 뎅츠파이-홍쿠이춘과의 경기에서 '식은 죽 먹기' 같은 압도적 우위를 선보였다. 1게임을 21-9로 가볍게 잡은 서승재-김원호는 2게임서도 기세를 몰아 같은 21-9로 게임스코어 2대0 완승을 했다.
한국은 3경기 2단식 박상용이 제이슨 구나완(세계 24위)에 게임스코어 0대2(18-21, 17-21)로 패하면서 주춤했지만 4경기 2복식의 강민혁-기동주가 찬인착-루이춘와이에 2대1(18-21, 22-20, 21-18) 진땀승을 거두면서 8강행을 확정지었다.
한국은 22일 1라운드(16강) 부전승으로 올라 온 우승 후보 중국을 상대로 운명의 8강전을 치른다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com