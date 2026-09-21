[아시안게임]셔틀콕 남자 단체, 홍콩 3-1 제압 8강행…유태빈'대역전'+서승재-김원호'압승'+강민혁-기동주'마무리'

21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 한국과 홍콩의 경기. 한국 유태빈이 3세트 승리 후 기뻐하고 있다.

21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 한국과 홍콩의 경기. 한국 유태빈이 집중하고 있다.

21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 한국과 홍콩의 경기. 한국 유태빈이 집중하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] 한국 남자 배드민턴이 아시안게임 단체전에서 산뜻하게 출발했다.

박주봉 감독이 이끄는 배드민턴대표팀은 21일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체 16강전 홍콩과의 경기서 매치스코어 3대1로 승리했다.

배드민턴 단체전은 단식 3경기, 복식 2경기(단식-복식-단식-복식-단식 순)를 치러 3선승제로 승자를 가린다. 이날 16강전에서 홍콩은 세계랭킹에서 한국보다 유리한 단식에 집중하는 대신 복식에서는 기존 파트너를 바꿔 출전시키는 변화를 시도했다.

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21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 경기. 한국 서승재(검은색 띠)와 김원호가 집중하고 있다.

21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 경기. 한국 서승재(검은색 머리띠)와 김원호가 집중하고 있다.

한국은 남자복식 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명)와 세계 14위 강민혁(삼성생명)-기동주(인천국제공항)의 승리가 낙관적인 가운데 유태빈(김천시청·세계 46위), 박상용(요넥스·세계 73위), 최지훈(삼성생명·세계 89위) 등 단식 주자 중 한 명의 이변을 기대했다.

첫 번째 단식 주자로 나선 유태빈이 난적 리척유(세계 19위)를 상대로 극적인 역전승, 쾌조의 스타트를 끊었다. 역대 맞대결에서 1패였던 유태빈은 최근 한국 남자단식의 떠오르는 유망주답게 리척유를 괴롭혔다. 1게임 18-21으로 내준 뒤 2게임 21-16으로 균형을 맞춘 유태빈은 3게임에서 초반 3-0으로 기선을 잡았다가 추격을 허용하며 접전을 이어갔다. 피말리는 시소게임은 게임 막판까지 아어졌고, 16-18 이후 유태빈의 집중력이 빛났다. 거센 추격 끝에 19-18로 재역전에 성공한 유태빈은 다시 주거니 받거니, 듀스로 접어들었다. 유태빈은 절묘한 직선 스매시와 상대 실책 유발로 연속 득점, 대역전승을 완성했다.

21일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 단체전 16강 한국과 홍콩 경기. 한국 기동주(앞쪽)와 강민혁이 집중하고 있다.

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2경기 1복식에 나선 서승재-김원호는 후배 유태빈의 기분좋은 출발에 화끈하게 화답했다. 서승재-김원호는 뎅츠파이-홍쿠이춘과의 경기에서 '식은 죽 먹기' 같은 압도적 우위를 선보였다. 1게임을 21-9로 가볍게 잡은 서승재-김원호는 2게임서도 기세를 몰아 같은 21-9로 게임스코어 2대0 완승을 했다.

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한국은 3경기 2단식 박상용이 제이슨 구나완(세계 24위)에 게임스코어 0대2(18-21, 17-21)로 패하면서 주춤했지만 4경기 2복식의 강민혁-기동주가 찬인착-루이춘와이에 2대1(18-21, 22-20, 21-18) 진땀승을 거두면서 8강행을 확정지었다.

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한국은 22일 1라운드(16강) 부전승으로 올라 온 우승 후보 중국을 상대로 운명의 8강전을 치른다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com