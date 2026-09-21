'명예 회복 절실' 韓 남자 핸드볼, 쿠웨이트 26-23 잡고 정상 도전 첫발

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 핸드볼이 명예 회복을 향한 첫 발을 뗐다.

조영신 감독이 이끄는 대한민국 남자 핸드볼 대표팀은 21일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 쿠웨이트와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 1차전에서 26대23으로 이겼다. 한국은 22일 오후 5시 30분 이란과 2차전을 치른다.

한국은 이번 대회에서 명예회복에 도전한다. 아시안게임에서 6번 우승한 한국 남자 대표팀은 2010년 광저우 대회를 끝으로 금메달에서 멀어졌다. 특히 2023년 열린 항저우 대회에서는 아시안게임 사상 처음으로 4강 탈락하며 자존심을 제대로 구겼다.

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광저우 대회 마지막 우승 사령탑으로 2018년 자카르타-팔렘방 대회에 이어 세 번째로 대표팀을 이끌고 아시안게임에 출전하는 조 감독은 대회를 앞두고 "아시안게임이라는 큰 무대에서 선수들이 가진 기량을 충분히 보여줄 수 있도록 준비했다. 조별리그부터 한 경기씩 집중해서 목표한 결과를 만들어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

경기가 시작됐다. 한 치의 물러섬 없는 대결이 벌어졌다. 전반을 12-12로 마친 두 팀은 후반에도 치열하게 점수를 주고 받았다. 한국이 집중력을 발휘했다. 후반 종료 약 4분 30초를 남기고 김진영(상무)의 페널티 슛으로 23-22로 리드를 잡았다. 이후 김락찬(인천도시공사)의 연속 득점과 김진영의 쐐기골로 승리를 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com