"AI처럼 완벽한 미모" 韓 펜싱 국대, '아이돌급 외모'로 일본까지 홀렸다..."아시안게임 대표 미녀 선정"

사진=양승혜 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]펜싱 국가대표가 외모로 엄청난 인기를 끌고 있다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 한국 여자 펜싱 국가대표 양승혜(20·한국체대)에 대한 관심이 쏟아졌다. 태국의 타이랏스포츠는 20일 공식 SNS를 통해 양승혜에 주목했다. 타이랏스포츠는 양승혜를 '인공지능(AI)이 만들어낸 것처럼 아름답지만 실제로 존재하는 선수'라고 소개했다.

타이랏스포츠는 '사진을 보면 많은 사람들이 실제 운동선수인지 AI가 만든 이미지인지 다시 한번 바라볼지도 모른다. 하지만 양승혜는 실존 인물이다. 아시안게임 출전을 준비 중인 한국 여자 에페 대표팀의 일원이다. 20세의 나이로 대한민국 여자 에페 대표팀 최연소 선수인 양승혜는 뛰어난 실력과 아름다운 외모로 스포츠 팬들의 주목을 받으며 한국 언론에서 '펜싱 아이돌'이라는 별명을 얻었다'라고 밝혔다.

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사진=양승혜 SNS 캡처

양승혜는 엄청난 실력을 갖춘 한국 에페의 기대주다. 친구의 권유로 우연한 기회에 처음으로 칼을 잡은 양승혜는 충북체고 재학 시절부터 여자 고등부 에페 종목의 최강자로 꼽혔다. 신장이 크지는 않지만, 유연한 움직임으로 대회를 휩쓸었다. 파워와 스피드도 갖췄다는 평가다.

2025년 국가대표 후보로 선발됐던 양승혜는 지난 5월에는 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵에서 송세라-임태희-이혜인과 함께 단체전 금메달을 목에 걸었다. 이번 아시안게임에서도 단체전의 일원으로 활약할 예정이다.

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양승혜에게 주목한 것은 태국만이 아니었다. 아시안게임이 열리는 일본은 양승혜를 대놓고 대회 대표 미인으로 꼽았다. 일본의 Qoly는 '아시안게임을 물들이는 아름다운 여성 선수 7명'이라며 양승혜의 이름을 언급했다.

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사진=X 캡처

Qoly는 '펜싱계의 여신으로 꼽히는 양승혜는 세계선수권 단체전 메달을 획득하는 등 급성장했다. 펜싱 실력은 물론 외모도 주목받고 있다. 중학생까지 승무원이 꿈이었으며, 고등학교 당시 학교의 유일한 여자 펜싱부원이어서 남자들과 훈련을 했다'고 설명했다.

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많은 관심을 한 몸에 받은 양승혜는 오는 25일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열리는 여자 에페 단체전에 출전한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com