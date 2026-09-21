"100번 넘게봐도 금메달 안믿기네요" '2006년생 초신성' 김영범의 벅찬 소감..."0.04초차 銀 덕분에 金 땄다"[아이치-나고야아시안게임]

자유형 50m, 금메달 김영범-동메달 지유찬

김영범 금메달 사나이

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[스포츠조선 전영지 기자]"100번 넘게 봐도 금메달을 딴 게 맞는지 믿어지지 않는다."

'수영 초신성' 김영범(20·강원특별자치도청)이 아이치-나고야아시안게임 자유형 50m 새로운 챔피언에 등극한 후 벅찬 감격을 전했다.

김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자 자유형 50m 결선에서 21초66의 대회 신기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 지유찬(24·대구광역시청)의 한국신기록 타이기록을 세웠다. '항저우 은메달' 홍콩 호이안 엔투가 21초76로 은메달, '디펜딩 챔피언' 지유찬이 21초94로 동메달을 획득했다.

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김영범 금메달 사나이

김영범은 아시안게임 개인전 첫 금메달로 전날 자유형 100m에서 '세계기록 보유자' 판잔러에게 0.04초 차로 금메달을 내준 아쉬움을 떨쳤다. 지유찬과 김영범의 대한민국이 2대회 연속 아시아 자유형 최단거리 정상에 우뚝 섰다.

배영으로 시작해 고교 시절 접영 전문이었던 김영범은 지난해 3월 국가대표선발전 자유형 100m에서 황선우를 꺾고 1위에 오른 후 전국체전에서 한국신기록까지 수립한 후 자유형 에이스의 길로 들어섰다. 강원체고 졸업 후 강원도청에 입단, 황선우, 김우민 등 월드클래스 형들과 물살을 가르며 기량이 일취월장했다. 자유형, 접영에 모두 능하고, 50m부터 200m까지 두루 소화하는 다재다능한 선수지만 이번 대회 자유형 50, 100m 단거리에 집중했다.

자유형 50m, 금메달 김영범-동메달 지유찬

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20일 자신의 아시안게임 개인전 첫 종목인 자유형 100m에서 첫 50m를 22초81에 주파하는 괴력으로 자유형 50m 기대감을 부풀리더니 21일 자유형 50m 예선에서 21초71의 개인 최고기록, 대회신기록을 찍었다. 스스로도 믿어지지 않는다는 듯 깜짝 놀란 표정이었다. 개인전 은메달에 이어 대회신까지 세운'4번 레인' 김영범은 결선을 앞두고 사기충천했다.

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1m95의 키, 2m16의 윙스팬, 압도적 피지컬에 절대적 재능을 지닌 스무살 청춘이 자신감까지 장착했으니 당할 적수가 없었다. 생애 첫 금메달을 확정지은 후 두 팔을 활짝 펴고 포효했다. 재기발랄 키스 세리머니 후 '동메달' 지유찬과 뜨겁게 포옹하며 동반 포디움의 기쁨을 나눴다. 약관 김영범의 금메달은 이번 대회 대한민국 경영대표팀의 첫 금메달이기도 했다.

김영범 금메달 사나이

금메달 딴 김영범, '양손 위로'

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그는 시상식 후 "금메달을 목에 걸면 실감이 날 줄 알았는데, 100번을 넘게 봐도 진짜 금메달을 딴 게 맞는지 믿어지지 않는다. 애국가가 울려퍼지는 순간엔 정말 꿈을 꾸는 것 같았다"고 털어놨다. "터치 후 전광판을 보고 격하게 세리머니를 하면서도 속으론 '내 이름 옆에 숫자 1이 있는 게 맞나' '2등이나 3등 해놓고 혼자 세리머니 하는 건 아니겠지' 싶어 보고 또 보고 몇 번을 다시 봤다"며 웃었다. 자유형 100ｍ에서 터치 실수로 판잔러에게 당한 0.04초 차 패배는 금빛 자극제였다. 김영범은 "어제 그렇게 아쉽게 은메달을 따지 않았다면 오늘의 금메달은 결코 없었을 것"이라며 "오늘 아침까지 어제 터치 장면을 100번 넘게 돌려봤다. '여기서 이렇게 손을 뻗었으면 어땠을까' 자책도 많이 했지만, 결국 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 교훈을 얻었다"고 돌아봤다. "결선 출발대에선 기록 욕심을 완전히 비우고 '예선 때 했던 내 수영을 그대로 복사해서 붙여넣기만 하자'는 마음으로 뛰었다. 거짓말처럼 기록도 더 줄어들고 금메달까지 따라왔다"고 말했다.

금메달 획득한 김영범

김영범 '신성 등장'

한편 김영범의 금메달 직후 이어진 남자계영 800m에서 '디펜딩 챔프' 대한민국의 2연패는 무산됐다. 김준우, 김우민, 이호준, 황선우가 나선 남자 계영대표팀은 7분06초76의 기록으로 중국(7분00초17·아시아신기록), 일본(7분01초05·일본신기록)에 이어 3위에 올랐다. 당초 기대했던 한중일의 3파전이 아닌 중·일간 2파전이었다. 일본이 초반 기세를 올리며 3번 영자까지 1위를 유지했지만 중국 마지막 영자 장잔슈오가 1분42초92의 괴력 스퍼트르 선보이며 일본을 꺾고 새로운 아시아기록과 함께 금메달을 가져갔다. 3위 한국은 3년 전 항저우 금메달 기록(7분01초73)때에 비해 5초가 늦어졌고 1위 일본은 항저우 동메달(7분06초29) 기록에 비해 5초가 빨라졌다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com