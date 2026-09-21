"내 조급함이 발목을..." 부상으로 눈물 뚝뚝 이보미 "그래도 한국 MMA 첫 메달 기쁘다"

이보미가 준결승에서 싸우고 있다. 사진제공=대한MMA총협회

이보미가 준결승에서 왼쪽 어깨를 다쳐 통증을 호소하고 있다. 사진제공=대한MMA총협회

이보미가 준결승 도중 어깨를 다쳐 더이상 경기를 진행하지 못하고 패했다. 사진제공=대한MMA총협회

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[스포츠조선 권인하 기자]처음으로 아시안게임 정식종목으로 채택돼 태극마크를 달고 출전했던 한국 MMA 대표팀이 동메달로 첫 메달을 수확하는 것으로 첫 걸음을 뗐다. 그리고 4년 뒤 금메달에 도전한다.

한국은 이보미가 21일 MMA 여자 모던 -54㎏급 준결승에서 브루나이의 강자 포고시안 다이아나와 맞붙던 중 어깨 부상을 당해 중도 포기해 결승진출이 좌절됐고, 동메달로 만족해야 했다. 부상으로 제대로 싸우지 못했다는 게 아쉽지만 그래도 처음으로 출전한 대회에서 메달을 획득했다는 점에서 의미를 둘 수 있었다.

이보미는 전날 열린 8강전에서 베트남의 로티풍과 3라운드까지 가는 치열한 접전끝에 2대1 판정승을 거두고 준결승에 올라 동메달을 확보했었다

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준결승에서 상대에게 테이크 다운을 당할 때 왼쪽 어깨를 다쳐 결국 경기를 할 수 없게 됐고, 이보미는 눈물 속에 경기장을 빠져나갔다.

이보미는 경기 후 "4강에 올라간 만큼 감독님과 코치님께서 짜주신 작전을 수행하며 더욱 좋은 결과로 이끌어내고싶었지만 저의 조급함이 발목을 잡은 것 같다. 많은 아쉬움이 남지만 그래도 첫 아시안게임 MMA 종목에서 메달을 목에 걸고 갈 수 있어서 기쁘기도 하다"면서 "많은 도움을 주시고 응원해주신 많은 분들께 정말 감사드린다"라는 소감을 밝혔다.

윤태영의 경기장면. 사진제공=대한MMA총협회

최은석의 경기장면. 사진제공=대한MMA총협회

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남자부에 나선 2명은 아쉽게 8강에서 탈락했다.

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남자 모던 -71㎏에서 탈락한 최은석은 "중요한 무대인 만큼 꼭 이기고 싶었지만 아쉽게 패배했다. 이번 경기를 통해 부족한 점을 많이 느꼈다"면서 "앞으로 더 열심히 정진해서 좋은 기회가 다시 온다면 더 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 노력하겠다"라고 했고, 남자 트래디셔널 -77㎏급에 나간 윤태영은 "아시안게임이라는 큰 무대에 대한민국 국가대표라는 자격으로 설 수 있어 정말 영광이었다. 이번 대회를 준비하고 시합을 치르는 과정에서 정말 많은것을 배우고 느낄 수 있었다"며 "이번 패배를 잘 받아들이고 부족한 부분은 더 채워서 더 좋은 선수로 발전하는 모습 보여드리겠습니다"라고 말했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com