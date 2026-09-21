'韓 20년짜리 초대형 악재' 15억 중국에 또 미친 괴물 등장...14살 수영 천재 위쯔디 벌써 아시안게임 2연패 '세계 신기록급'

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Swimming - Tokyo Aquatics Centre, Koto, Tokyo, Japan - September 20, 2026 Gold medallist China's Yu Zidi celebrates after winning the women's 200m butterfly final along with silver medallist China's Chang Mohan and bronze medallist Japan's Misa Okuzono REUTERS/Manami Yamada

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[스포츠조선 김대식 기자]15억 중국에서 또 충격적인 재능이 탄생했다.

중국 매체 소후닷컴은 20일(한국시각) 2012년생 위쯔디가 여자 접영 200m에서 2분 05초 08의 기록으로 금메달을 목에 걸었다고 전하며 '지난 대회(항저우 아시안게임)에서 장위페이가 세운 대회 신기록을 경신하며 강렬하게 우승을 차지했다'고 보도했다. 매체는 이어 '이로써 위쯔디는 아시안게임 수영 역사상 최연소 챔피언에 올랐으며, 중국 대표팀의 이 종목 아시안게임 5연속 우승을 견인했다'고 전했다.

경기 후 위쯔디는 "금메달을 따게 되어 정말 기쁘고 자랑스럽다. 경기 전 레이스 과정에 대해 구상해보고 코치님이 지시하신 내용을 되새겼다. 앞으로도 평정심을 유지하며 계속 노력하고 담대하게 도전하겠다"고 소감을 밝혔다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Swimming - Tokyo Aquatics Centre, Koto, Tokyo, Japan - September 20, 2026 China's Yu Zidi in action during the Women's 200m Butterfly Heat 2 REUTERS/Andy Chua

소후닷컴은 위쯔디를 '지난해 중국 수영계에 혜성처럼 등장한 수퍼 루키'라고 소개하며 그의 이력을 짚었다. 매체는 '지난 여름 싱가포르 세계수영선수권대회에서 여자 4×200m 자유형 계영 예선에 출전했고, 중국 대표팀은 결선에서 동메달을 따냈다'며 '결선에는 직접 뛰지 않았지만 세계수영연맹 규정에 따라 계영 팀원으로서 동메달을 수상하며 수영 세계선수권 역사상 최연소 메달리스트라는 기록을 세웠다'고 전했다. 그는 해당 세계선수권 개인 3개 종목에서도 모두 4위를 기록한 바 있다.

소후닷컴은 또 '지난해 11월에 열린 제15회 전국대회에서는 5개 종목 결선에 출전해 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 1개를 싹쓸이했다'고 전하며, 특히 '여자 개인혼영 200m 결선에서는 유명 선수 위이팅을 제치고 2분 07초 41의 기록으로 여스원이 2012년 런던 올림픽에서 세운 아시아 신기록을 경신하기도 했다'고 덧붙였다.

TOPSHOT - China's Yu Zidi competes in the final of the women's 200m individual medley swimming event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 21, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

위쯔디는 21일 열린 여자 개인혼영 200m에서도 아시아 신기록을 작성하면서 두 번째 금메달을 목에 걸었다. 세계 신기록과도 얼마 차이가 나지 않는 수준이었다. 위쯔디가 더 성장할 가능성을 생각한다면 앞으로 아시아 수영을 지배할 것으로 보인다. 아직 뚜렷한 슈퍼스타가 없는 한국 여자 수영에는 악재다.