전지예-김종호, 브레이킹 K 2차 대회 남녀 일반부 우승

사진제공=올댓스포츠

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[스포츠조선 김가을 기자]비보이 김종호(Leon)와 비걸 전지예(Freshbella)가 브레이킹 K 시리즈 2차 대회 정상에 올랐다.

김종호와 전지예는 20일 서울 가빈아트홀에서 열린 '2026년 브레이킹 K 시리즈 2차 대회' 비보이(B-Boy)와 비걸(B-Girl) 일반부 1대1 부문에서 각각 우승했다. 이번 대회 우승으로 두 선수는 11월 열리는 국가대표 최종 선발전 '브레이킹 K 파이널'에 자동 진출하게 됐다.

전지예는 여자 일반부 예선을 2위로 통과한 뒤 8강에서 추서현(CHUU)을 2대0, 준결승에서 정수진(Steel 8)을 2대0으로 꺾고 결승에 올랐다. 결승에서는 권성희(STARRY)를 3대0으로 누르고 정상에 올랐다. 이로써 전지예는 지난 6월 부산에서 열린 1차 대회에 이어 올 시즌 브레이킹 K 시리즈 두 대회 모두 정상에 올랐다.

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전지예는 매니지먼트사인 올댓스포츠를 통해 "올해 1, 2차 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있어 정말 기쁘다. 더 열심히 준비해서 남아 있는 K 파이널과 아시아선수권대회, 세계선수권대회에서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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김종호는 남자 일반부 예선을 전체 1위로 통과했다. 16강부터 준결승까지 세 경기를 모두 2대0으로 승리하며 결승에 올랐다. 결승에서도 박원빈(Jazz Bear)을 상대로 3대0으로 승리하며 남자 일반부 우승을 차지했다.

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김종호는 "1차 대회에 출전하려 했지만 부상이 있었고, 재활을 잘 마친 뒤 2차 대회에서 새롭게 준비한 동작과 기술을 보여드릴 수 있어 좋았다. 우승까지 할 수 있어 정말 기쁘고, 파이널도 잘 준비해서 다시 한번 국가대표에 도전하겠다"고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com