"세라 언니 파이팅!"'AI가 만는 것처럼 완벽' 외신도 놀란 '고윤정 닮은꼴' 韓 펜싱 국대의 대박 비주얼...女에페 22일 개인전 金 도전!

사진캡처=양승혜 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]"AI 아닙니다."

'펜싱 아이돌' 양승혜(20·한국체대)의 미모가 전세계의 주목을 받고 있다. 태국 '타이랏 스포츠'는 SNS를 통해 양승혜를 소개하면서 '인공지능(AI)이 만들어낸 것처럼 아름답지만 실제로 존재하는 선수'라고 전했다.

이 매체는 '첫 번째 사진을 보면 많은 사람들이 실제 운동선수인지 AI가 만든 이미지인지 다시 한번 바라볼지도 모른다'며 '하지만 양승혜는 실제 존재하는 선수이고, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 출전을 준비하고 있는 한국 여자 에페 대표팀의 일원'이라고 전했다.

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이어 '20세인 양승혜는 한국 여자 에페 대표팀에서 가장 어린 선수'라며 '경기장에서 보여주는 실력과 눈에 띄는 외모로 팬들의 관심을 받고 있다. 한국 언론에서는 '펜싱 아이돌' 중 한 명으로 불린다'고 설명했다.

사진캡처=양승혜 SNS

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이같은 보도가 이어지며 국내 온라인에서도 양승혜에 대한 관심이 폭발하는 모습이다. '대세 배우' 고윤정을 닮았다는 반응이 나오고 있다.

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양승혜의 가치는 외모 뿐만이 아니다. '세계 최강' 여자 에페 대표팀에 속할 정도로 엄청난 실력을 자랑한다. 타이랏 스포츠도 '그의 이야기는 외모가 전부가 아니다. AI에서 튀어나온 캐릭터처럼 보일 수도 있지만 경기가 시작되면 그를 평가하는 것은 검 끝과 스피드, 정확성'이라고 강조했다.

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중학생 때 친구의 권유로 우연한 기회에 처음으로 칼을 잡은 양승혜는 충북체고 재학 시절부터 여자 고등부 에페 종목의 최강자였다. 2023년 제51회 문화체육관광부 장관기대회, 2024년 제62회 전국남녀 종별 펜싱선수권대회 등에서 고등부 여자 에페 종목 개인전 우승을 차지했다.

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상대적으로 신장이 크지 않은 양승혜는 자신만의 유연한 움직임으로 이를 극복해냈다. 고교 시절 남자 선수들과 함께 훈련하며 스피드와 파워를 끌어올린 경험이 성인 무대에서도 통했다.

실력을 인정 받아 2025년에는 국가대표 후보로 선발됐다. 스무살 마침내 처음으로 태극마크를 달았다. 선배들과 함께 대표팀 수준의 훈련을 소화하며 기량이 가파르게 성장했다.

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사진캡처=양승혜 SNS

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양승혜는 지난 5월 프랑스 생모르에서 열린 국제펜싱연맹(FIE) 여자 에페 월드컵에서 송세라-임태희-이혜인과 함께 단체전 금메달을 목에 걸었다. 6월 뉴델리에서 열린 아시아선수권에서도 같은 선수들과 단체전에 출전해 중국을 꺾고 정상에 올랐다. 이어 7월 홍콩 세계선수권에서는 여자 에페 단체전 동메달을 획득했다. FIE 프로필 기준 올해 9월 양승혜의 세계랭킹은 53위다.

양승혜는 이런 능력을 인정받아 이번 아시안게임에서 단체전 대표로 당당히 경기에 나선다. 생애 첫 메이저 종합대회다. 양승혜는 25일 아이치 스카이 엑스포에서 열리는 여자 에페 단체전에 출전할 예정이다.

한국 펜싱은 이번 대회에서도 메달 사냥에 나선다. 3년 전 항저우 대회에서는 금메달 6개 포함, 총 12개의 메달을 따냈다. 22일에는 여자 에페 개인전이 펼쳐진다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com