"유력 메달 후보, 사우나 갔다가 아시안게임 출전 불발" 생애 첫 출전에 날벼락, 고생만 하고 떠난다..."전신 경련과 몸살까지"

사진=사니알 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임에 도착해 고생만 하다가 떠났다. 인도 MMA(종합격투기) 선수 바룬 사니알이 아시안게임 출전 기회를 날렸다.

인도의 타임즈오브인디아는 21일(한국시각) '바룬 사니알은 사우나에서 어지럼증 호소 후 의학적으로 부적합 판정을 받았다'고 보도했다.

타임즈오브인디아는 '인도의 MMA 77kg급 선수인 바룬 사니알이 계체 과정에서 의학적인 부적합 판정을 받아 아시안게임 출전이 불가능하게 됐다. 사니알은 체중 감량을 위해 사우나에서 어지럼증을 느껴 의식을 잃었다. 문서에 따르면 음식과 수분 섭취 제한을 포함한 과정에서 사우나 이용 후 어지럼증과 현기증, 근육 경련을 경험했다고 적혔다. 병원으로 이송된 후 경기 출전이 불가능하다는 의학적 소견을 받았다'고 전했다.

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사진=사니알 SNS 캡처

이어 '사니알은 아시안게임에서 새롭게 정식 종목으로 채택된 MMA의 메달 유력 후보였다. 휴식을 취했음에도 불구하고 다음 날 아침 그는 격투기 경기에 참가할 만큼 몸 상태가 좋지 않다고 느꼈습니다. 코치와 상의 끝에 그는 건강상의 이유로 경기를 포기했다'고 덧붙였다.

사니알은 인도를 대표하는 MMA 선수다. 이번 아시안게임 참가를 위해 일본을 찾은 그는 시작부터 어려움을 겪었다. 입국 심사와 숙소 배정을 위해 몇 시간씩 기다려야 했으며, 식사도 제대로 하지 못했다. 비자 역할도 하는 공식 출입증을 소지하고 있었지만, 관계자들이 여전히 자신의 정보를 찾지 못하며 어려움을 겪었다.

사진=사니알 SNS 캡처

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사니알은 개인 SNS를 통해 "정말 정신없는 하루였고, 아직 끝나지 않았다. 끝난 줄 알았는데 아니다. 선수들의 숙소 배정 문제로 혼란이 많다. 만약 이게 인도에서 일어났다면, 100% 더 큰 사고가 됐을 것이다. 이 시설들 어디에도 음식은 없었다. 물병은 주지만 음식은 없고, 어디 가서 뭐든 사 먹을 수도 없었다"고 주장했다. 사냐르는 숙소 외에도 셔틀 이동 과정에서도 자신의 이름을 시스템에서 찾지 못해서 두 시간이 소요됐다고 설명했다.

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하지만 사니알은 어려움을 겪으며 도착한 곳에서 아시안게임 출전조차 불발되며 경기를 소화하지 못했다. 그는 앞서 대회를 참가하기 전까지도 "아시안게임 개막 2주 전에야 출전 확정 통보를 받았다. 이처럼 짧은 기간 안에 정신적, 육체적으로 큰 도전을 준비하는 것은 분명 쉽지 않은 일이었다. 하지만 스포츠의 특성상 어쩔 수 없는 부분이라고 생각한다"고 밝혔었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com