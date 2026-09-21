"아침에 뺨때렸다, 꿈 아니더라" 금메달이 바꾼 이준석의 '말하는대로'...진천선수촌 들어가고, 테크볼 관심 높아지고

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"혹시 꿈일까 아침에 뺨을 때렸다."

실패한 축구 선수에서 아시아 최고의 테크볼 선수로 우뚝 선 이준석(27)의 미소다.

이준석은 20일 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 승리하며, 대한민국 테크볼 역사상 첫 우승을, 그것도 아시안게임에서 이뤄냈다. 시상대 가장 높은 곳에 서며, 생애 최고의 하루를 보낸 그는 21일 눈뜨자마자 가장 먼저 한 행동이 있다. "아시안게임, 올림픽은 영상으로만 봤다. 선수들이 금메달을 딸 때마다 '꿈만 같다'고 하는 거 보고 무슨 기분일까 궁금했다. 아침에 뺨을 때려봤다. 꿈이 아니었으면 했는데 아니더라. '다행이다'는 생각이 들었다."

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하루 사이에 달라진 게 많다. 테크볼 인지도가 높아졌다. 이준석은 "테크볼이 비인기종목이고, 아시안게임도 처음이었다. 감사하게도 4강전과 결승전이 중계가 됐다. 많은 분이 응원을 보내주셨다고 들었다. 여자친구도 완전 화제라고 하더라. 많은 분에게 테크볼이 알려지게 돼 기쁘다"고 웃었다.

이준석에 대한 관심도 쏟아졌다. 심지어 외신과의 능숙한 영어 인터뷰도 화제가 됐다. 그는 "금메달을 기대해서 영어 인터뷰를 준비한 것은 아니다. 해외여행을 좋아해서 더 많은 소통을 위해 배웠다. 누나가 영어 강사다. 누나를 괴롭힌 효과가 나왔다"고 너스레를 떨었다. 이어 "정말 많은 분께 메시지가 왔다. 연락이 끊어진 분들도 메시지를 보내셨더라. 정성껏 하고 싶어서 아직 답변을 못드렸다. 메시지가 하나씩 쌓일 때마다 에너지가 쌓이는 거 같아서, 모든 메시지가 감사하고 소중했다"고 했다.

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무엇보다 그토록 원했던 진천선수촌에서 훈련하게 됐다. 테크볼은 대한체육회 정식 가맹단체가 아니어서 진천선수촌에 들어가지 못했다. 대한체육회가 테크볼 대표 선수들의 입촌을 추진하기로 했다. 당장 12월 리야드에서 펼쳐지는 국제대회에 맞춰 2주간 진천에서 훈련할 수 있도록 길을 열었다. 이용섭 감독은 "진천에 들어가고 싶다고 했는데, 여러 문제로 올해는 힘들지 않을까 싶었다. 하지만 신경을 써주시겠다고 하더라. 선수들에게 이제 '선수촌 밥 먹을 수 있다'라는 이야기를 해줄 수 있어 행복하다"고 했다.

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이제 남은 것은 실업팀이다. 그는 "모든 선수가 생계를 내려놓고 올인했는데, '메달 한 개라도 따야 뭐가 생긴다'고 서로 이야기를 했다. 사실 금메달을 땄지만, 향후 어떻게 될지 몰라 계획도 없다. 눈앞에 있는 국제대회에 나서는 게 전부"라며 "한국 선수들이 스텝이나 스피드에서 장점이 있는 만큼 테크볼 강국이 될 수 있다. 내년에는 꼭 실업팀이 생겼으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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금의환향에 성공한 이준석의 스토리는 이제부터다.

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com