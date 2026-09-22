"하던 대로!" 백발백중 '명사수' 조정두는 자신을 믿는다...장애인체전 MVP+세계선수권 우승→이젠 아시안게임 조준 "목표 금메달 2개"

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 이현석 기자]"하던 대로 하자는 각오다. 사격에선 나 자신을 믿는다." 어떤 대회를 나가도 조정두(39·BDH파라스)는 자신이 총을 잡은 시간을 신뢰한다.

그는 16일 막을 내린 제46회 전국장애인체육대회, 마지막을 장식한 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 장애인체육 출입기자단 투표 결과 36표(유효 33표) 중 무려 30표가 그를 향했다. 금메달 6개, 은메달 1개로 대회를 휩쓸었다. 단연 독보적인 실력이었다. 사격 스포츠등급 SH1 P1 남자 공기권총 개인전·단체전, P4 혼성 50m 권총 개인전·단체전, P3 혼성 25m 권총 단체전, P5 혼성 10m 권총 단체전 등 6개 종목에서 금메달을 목에 걸었다. P5 혼성 10m 권총 개인전에서 은메달도 수확했다. 2024년 파리패럴림픽 금메달리스트임에도 MVP 수상은 이번이 처음이다.

조정두는 "아직도 실감이 나지 않는다. 내가 받은 것 같지 않다. 장애인체전 성적이 굉장히 잘 나오긴 했다"며 겸손한 소감을 전했다. "메달은 많이 땄지만, MVP는 처음이다. 내가 여기까지 올라왔구나 하는 생각이 딱 들더라"고 했다. 생애 첫 MVP 상금은 모두 기부할 예정이다. "작년 MVP를 받은 (김)정남이 형(사격)이 포상금을 전액 기부했다. 좋은 뜻을 나도 본받을 생각"이라며 미소 지었다.

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장애인체전에서의 압도적 기세는 세계 무대까지 이어졌다. 사전 경기로 치른 장애인체전 직후 조정두는 곧바로 2026년 창원장애인사격세계선수권 대회에도 참가했다. 조정두의 총은 세계를 상대로도 과녁을 놓치지 않았다. P1 남자 10m 공기권총에서 244.4점의 세계신기록을 수립하며 금메달을 따는 등 2관왕을 차지했다. 그는 "기분이 업되고 엄청 좋을 줄 알았는데, 내가 깨야 할 장벽이 하나 더 생겼다는 느낌이었다"고 했다. 경기 내내 훈련 과정에서 연습한 것들에만 몰두했다. "나는 항상 똑같다. 내가 훈련했던 행위를 계속 생각하니까 다른 생각은 나지 않는다. 많이 재밌었다."

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처음부터 '명사수 길'을 걸었던 것은 아니다. 2007년 군대에서 삶이 뒤바뀌었다. 상병 진급 직전 뇌척수막염에 걸려 전신이 마비됐고, 하체 신경이 돌아오지 않았다. 7, 8년을 집에서만 생활하며 은둔했다. 운동도 그에게는 먼 이야기였다. 우연히 재활체육센터에서 잡은 총이 인생의 변곡점이었다. 선수로서의 삶을 시작했다. 고된 훈련의 과정, 힘들었던 순간들을 한 발마다 성장하는 재미로 버텼다. 마침내 태극마크를 단 사격 국가대표로 거듭났다.

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조정두는 사격을 시작할 당시의 자신과 지금의 모습은 많이 다르다고 강조했다. 그는 "처음엔 훈련만으로도 할 게 너무 많았다. 지금은 목표 점수를 두고 기필코 넘겠다는 마음을 갖게 됐다. 근력이 없다 보니 만들려고 많이 애썼다. 거의 1년 동안 모래주머니를 차고 다니기도 했다. 그런 과정을 통해 여기까지 왔다. 항상 부담보다는 편하게 즐기면서 하려고 한다"고 했다. 운동을 통해 세상 밖으로 나왔다. 자신의 경험을 바탕으로 장애인 체육에서 도전의 중요성, 성과보다 즐기는 마음을 강조했다. "훈련이 아니라 어떤 운동을 하더라도 체육관 같은 곳에 일단 자주 나가야 한다. 바람 쐬듯이 나가면, 조금씩 접할 수 있다. 즐기는 마음이 중요하다. 잘못하더라도 어떤 상황에서든 즐길 수 있으면 재미가 생긴다."

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곁을 지키며 운동에 몰입하도록 도와준 사람들도 있다. 1번은 가족이다. 아내와 아들, 그리고 새롭게 찾아올 식구가 있다. 2024년 패럴림픽 직후 첫 아이의 탄생을 알렸던 조정두는 아시안게임을 앞둔 현재 아내가 둘째를 임신 중이다. 시즌 직전까지 육아와 훈련도 병행했다. 가족의 존재는 그에게 가장 큰 힘이다. 그는 "패럴림픽 때도, 이번 세계선수권도 가족이 있기에 더 잘해야 한다는 생각을 늘 갖고 있다. 가족 덕분에 다 따낸 것 아닐까 싶다"고 했다.

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제일 고마운 사람은 역시 아내. 조정두는 "아들이 아무리 이뻐도 나한테는 아내가 먼저"라며 "이젠 메달이 너무 많아서 뭐 하러 갖고 오느냐고도 한다"며 웃었다. 가족 외에도 고마운 마음에 여러 이름을 쏟아냈다. 그는 상이군경사격연맹에서 함께 보냈던 많은 사람들, BDH파라스 코치, 동료, 대표팀까지 모두의 이름을 일일이 언급하며 "전부 고마운 분들이다"고 감사를 표했다.

조정두의 총구가 가리키는 다음 과녁은 아시안게임이다. 2026년 아이치-나고야 장애인아시안게임에서 국가대표로 메달 사냥에 나선다. 2024년 파리패럴림픽 금메달을 목에 걸었지만, 아시안게임은 이번이 처음이다. 집 한켠에 사과박스 3개를 가득 채웠다는 메달들 속 유일하게 없는 메달이다. 또 한번 금메달을 정조준한다. 세계 챔피언답게 단단한 자신감을 내비쳤다. "목표는 당연히 10m, 50m 모두 금메달을 따는 것이다. 내가 하던 대로 하고 오자는 각오다. '잘할 수 있을까'라는 생각이 드는 순간 이미 진 것이다. 당연히 평소 한 만큼은 하고 돌아와야 한다. 내가 하는 만큼은 해내고 오자는 생각이다."

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com