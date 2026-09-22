이럴 수가! "내 롤모델 안세영" 태국 배드민턴 공주 '오피셜' 도핑 적발, 한 경기도 못 뛰고 아시안게임 퇴출 위기..."금지 약물 이뇨제 사용"

사진=피차몬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]태국의 배드민턴 스타 피차몬 오파트니푸스가 2026년 아이치-나고야 아시안게임 참가를 앞두고 실시한 도핑검사에서 양성 반응이 나왔다.

국제도핑검사기구(ITA)는 21일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '아시아올림픽평의회(OCA)를 대신하여 국제도핑검사기구는 배드민턴 선수 피차몬의 검체에서 금지 약물인 푸로세미드가 검출되었다고 발표한다'고 공식 발표했다.

ITA는 '푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록에 이뇨제 및 도핑 은폐제로 등재되어 있다. 경기 내외를 막론하고 모든 상황에서 사용이 금지되어 있으며, 특정 물질로 분류된다. 운동선수들이 빠른 체중 감량을 위해 체내 수분을 배출하는 데 사용될 수 있다. 해당 샘플은 ITA가 17일 일본 나고야에서 실시한 경기 외 도핑 검사 중에 채취한 것이다'고 밝혔다.

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사진=피차몬 SNS 캡처

프로세미드는 나트륨·염소 재흡수를 억제해 수분·전해질 배설을 증가시키는 이뇨제의 일종이다. 부종을 제거하기 위해 간이나 신장, 심장 등이 좋지 않은 환자에게 사용하는 약물이다. 이는 과거 다른 금지 약물 복용을 감추기 위한 용도, 계체량을 위한 체중 감량 목적 등으로 활용되며 금지 약물로 지정됐다. 과거 축구 선수인 안드레 오나나가 소변에서 이것이 검출되어 1년 동안 출전 정지 처분을 받았다.

피차몬 본인에게도 이미 결과가 전달된 상태다. ITA는 '해당 선수는 이번 사건에 대해 통보받았으며, WADA 규정과 OCA 반도핑 규정에 따라 사안이 해결될 때까지 즉시 잠정 자격 정지 처분을 받았다. 이는 해당 선수가 이번 아시안게임 기간 동안 경기, 훈련, 코칭 또는 기타 모든 활동에 참여할 수 없음을 의미한다. 선수는 이를 스포츠중재재판소(CAS) 반도핑부에 이의를 제기할 권리가 있다. B샘플 분석도 요청할 수 있다. 현재 판단이 진행 중이기에 추가적인 언급은 없을 것'이라고 했다.

사진=피차몬 SNS 캡처

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2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈고, 귀여운 외모로 큰 인기를 끌고 있어 '태국 공주'라는 별명을 얻었다. 자신의 롤모델을 안세영이라고 밝히기도 했다. 2026시즌부터 크게 성장해 지난 1월 인도네시아 마스터스 여자 단식 결승까지 올라가는 호성적을 거두기도 했다.

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피차몬은 이번 아시안게임에서 단식은 나서지 못하지만, 단체전에 출전해 메달을 노릴 계획이었다. 하지만 정작 경기를 시작하기도 전에 도핑 적발 문제가 제기되며, 피차몬은 경기조차 소화할 수 없게 됐다. 롤모델 안세영과 같은 대회를 뛰는 그림도 기대하기는 어려울 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com