3년 전 아시안게임 전체 10위였는데...북한, 왜 아직도 '노메달'인가

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[스포츠조선 이현석 기자]아직까지 메달이 단 하나도 없다.

4년 전 2022년 항저우 아시안게임, 북한은 금메달 11개, 은메달 18개, 동메달 10개로 종합 순위 10위에 올랐다. 국제 대회 경쟁력에 대한 의문이 제기되기도 했으나, 역도를 중심으로 호성적을 올리며 10위로 마친 북한이었다. 당시 선수단을 이끈 오광혁 체육성 부상은 "체육 기술 발전 실태를 세계만방에 시위하고 종목별 경기들마다에서 존엄 높은 공화국기를 휘날리며 조선 사람의 위용을 떨쳤다"고 자평하기도 했다.

4년이 흐른 이번 대회, 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 북한은 최초로 일본에서 열리는 아시안게임에 참가했다. 다만 아직까지 이전과 분위기가 다르다. 메달이 단 하나도 없다. 북한은 19일 개막식에 참가하는 등 대회 참가에 열의를 보였으나, 아직 동메달 하나도 목에 걸지 못하고 있다. 그간 아시아 무대에서 경쟁력을 보였던 종목이 확실했던 북한이 개막 이후 3일차까지 메달이 없는 것은 다소 의외일 수 있다.

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북한은 항저우 대회에 임원과 선수를 포함해 200명이 조금 안 되는 선수단이 나섰다. 반면 이번 대회는 선수 107명 포함 더 늘어난 수의 북한 선수단이 출전을 위해 일본을 방문했다. 더 커진 규모에도 메달 페이스는 오히려 올라오지 않고 있다.

이유는 명확하다. 아직 북한이 준비한, 그리고 강한 종목들이 스타트를 끊지 않았다. 북한은 남녀 축구를 비롯해 역도, 레슬링 등 14개 종목에 출전하는 107명의 선수단을 파견했다. 그중 초반 메달이 나오고 있는 수영 등에 북한 주력 선수들이 포함되어 있지 않았다. 즉, 대회 초반 메달 레이스가 걸린 종목들에는 북한이 좀처럼 참여하지 않았다는 의미다.

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문제도 있었다. 메달이 걸린 사격 종목을 참가하지 못했다. 20일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 10ｍ 공기소총에서 북한 선수단의 모습은 볼 수 없었다. 당초 북한은 개인전에 박현경, 리수림, 김현숙이 참가할 예정이었다. 탄약 승인 문제가 컸다. 연합뉴스에 따르면 사격 경기장의 조직위 관계자는 "북한이 이번 대회에서 탄약을 사용하는 데 필요한 일본 정부의 사전 승인을 받지 않아 오늘 경기의 출전이 불투명하다"고 했다. 결국 북한은 불참하며 메달 기회를 놓쳤다.

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아직 메달이 없는 북한은 23일 역도 경기가 시작되면서부터 메달 추가에 열을 올릴 예정이다. 첫 주자인 49kg급의 리송금을 시작으로 본격적인 메달 추가에 나선다. 남은 기간 북한이 얼마나 메달을 추가할 수 있을지도 계속 관심을 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com