韓 수영 지독하게 괴롭힌다, 중국 대체 또 무슨 행운인가..."수영보다 인터뷰가 어렵다" 깜짝 고백, 中 13세 '수영 괴물' 소녀 등장

사진=웨이보 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]수영보다 인터뷰가 어려운 13세 소녀가 아시아를 뒤흔들었다. 한국 수영에는 악재다.

위쯔디는 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 수영 여자 개인혼영 200m 결승에서 2분06초10, 아시안 신기록을 작성하며 금메달을 수확했다. 위쯔디는 앞서 지난 6월 위이팅이 기록한 2분06초82의 기록을 0.72초나 앞당기며 모두를 놀라게 했다.

압도적인 레이스였다. 첫 접영 50m에서 26초91, 따라올 선수가 없었다. 이후 배영 31초96, 평영 37초04, 자유형 30초19까지 모두 다른 선수들과 격차를 보인 위쯔디는 가장 빠르게 터치패드를 찍었다. 은메달인 위이팅은 2분07초99를 기록하며 위쯔디와 1초 이상 차이가 났다. 함께 결선을 뛴 이송은(전북특별자치도체육회)은 2분13초98을 기록해 6위로 레이스를 마쳤다.

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2012년 10월생인 그는 13세다. 6세때 동네 워터파크로 놀러 갔다가 가능성을 인정받아 '스카우트'된 낭중지추의 재능이다. 어린 나이임에도 기량은 성인 선수들을 압도한다. 특히 접영을 중심으로 혼영까지 뛰어난 재능을 보이며 향후 자유형, 배영, 평영 중 어떤 종목에서도 또 놀라운 기량을 발휘할지 장담할 수 없다. 이번 대회에서도 놀라운 실력을 뽐내자, 모두를 당황시켰다. 이미 중국 수영의 차세대 간판으로 꼽히는 무서운 신예, 위쯔디는 향후 몇 년 동안 중국 수영을 책임질 수 있을지 감히 예상하기도 어렵다.

이미 20일 열린 경영 여자 접영 200ｍ 결선에서 2분05초08의 대회 신기록을 작성해 하나의 금메달을 목에 걸었던 위쯔디는 개인혼영에서도 신기록을 쓰며 대회 2관왕에 성공했다. 미국 수영 전문지인 스위밍 월드 매거진은 칭찬을 아끼지 않았다. 스위밍 월드 매거진은 '어린 나이부터 큰 기대를 받으며 등장한 위쯔디는 지금까지 그 기대에 걸맞은 활약을 이어가고 있다. 여러 차례 올림픽에서도 최고의 자리에 올라 매킨토시의 영역까지 다가갈 수 있다'고 평가하기도 했다.

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다만 물 속에서와 달리 밖에서는 수줍은 어린 선수였다. 위쯔디는 "인터뷰가 경기 자체보다 훨씬 어렵다"고 털어놓기도 했다. 위쯔디는 접영 우승 이후에는 "아무것도 느끼지 못했다. 코치님이 말씀해주신 기술적인 세부 사항들을 머릿속으로 다시 한번 되짚어봤을 뿐이다. 마지막 50m는 주저할 필요가 없었다. 그냥 전력을 다했다"고 밝혔다.

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개인혼영에서 금메달을 차지한 후에는 조금 더 침착했다. 위쯔디는 "예상치 못한 결과라 기쁘고, 우리 팀의 훈련 성과라고 생각한다. 훈련 기간 동안 얼마나 많은 노력을 기울였는지 생각해 보니 좋은 결과를 얻게 되어 매우 감격스럽다. 이번 성과에 매우 만족한다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com