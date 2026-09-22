[오피셜]"충격!" '태국 배드민턴 공주' 도핑 파문…'안세영이 롤모델' 피차몬 오파트니푸스 '아시안게임 임시 출전 정지 처분'

사진=피차몬 오파트니푸스 개인 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]태국 배드민턴 신예 피차몬 오파트니푸스가 '도핑 파문'에 휘말렸다.

국제도핑검사기구(ITA)는 21일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '아시아올림픽평의회(OCA)를 대신해 국제도핑검사기구는 배드민턴 선수 피차몬의 검체에서 금지 약물인 푸로세미드가 검출되었다고 발표한다. 푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록에 이뇨제 및 도핑 은폐제로 등재돼 있다. 경기 내외를 막론하고 모든 상황에서 사용이 금지돼 있다. 특정 물질로 분류된다. 운동선수들이 빠른 체중 감량을 위해 체내 수분을 배출하는 데 사용될 수 있다. 해당 샘플은 ITA가 17일 일본 나고야에서 실시한 경기 외 도핑 검사 중에 채취한 것'이라고 발표했다.

사진=피차몬 오파트니푸스 개인 계정 캡처

충격이다. 2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈다. 귀여운 외모로 '태국 공주', '태국의 천사' 등 수식어를 얻었다. 무엇보다 '세계 최강' 안세영을 자신의 롤모델로 꼽아 관심을 받았다. 그는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 단체전 출전으로 메달을 노릴 계획이었다. 하지만 도핑 문제로 경기에 나설 수조차 없는 상황이다. ITA는 '해당 선수는 이번 사건에 대해 통보받았다. WADA 규정과 OCA 반도핑 규정에 따라 사안이 해결될 때까지 즉시 잠정 자격 정지 처분을 받았다. 이는 해당 선수가 이번 아시안게임 기간 동안 경기, 훈련, 코칭 또는 기타 모든 활동에 참여할 수 없음을 의미한다. 선수는 이를 스포츠중재재판소(CAS) 반도핑부에 이의를 제기할 권리가 있다. B샘플 분석도 요청할 수 있다. 현재 판단이 진행 중이기에 추가적인 언급은 없을 것'이라고 전했다.

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사진=피차몬 오파트니푸스 개인 계정 캡처

일본의 '론스포'는 22일 '태국 배드민턴 미녀 선수로 주목 받던 피차몬의 도핑 위반이 적발됐다. 임시 출전 정지 처분을 받았다. 충격적인 사건이 발생했다'고 보도했다.

이 매체는 태국 언론의 보도를 인용해 '피차몬이 체중 감량을 목적으로 이 물질을 사용했는지, 아니면 다른 금지 약물의 은폐에 사용했는지는 밝혀지지 않았다. 현재 시점에서 피차몬의 도핑 위반이 확정된 것도 아니다. 그는 CAS에 이의를 제기할 수 있다. 태국배드민턴연맹은 B샘플 분석 요청을 준비하고 있다'고 덧붙였다.

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'론스포'는 '피차몬은 이번 대회 주목받는 미인 선수 중 한 명이었다. 최근엔 기량이 급성장해 세계 랭킹을 18위까지 끌어올리기도 했다. 광고 모델을 맡는 등 실력을 겸비한 미녀 아이돌의 도핑 위반에 팬들도 충격을 받았다'고 했다. 팬들은 '충격이다', '왜 그런 물질이 검출된 것인가', '뭔가 착오인 것 같다. 믿을 수 없다' 등의 반응을 보였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com