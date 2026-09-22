"세영 언니처럼 되고 싶었는데" 대충격! '아이돌급 외모' 태국 배드민턴 공주, 'AG 1호' 도핑 양성 반응 '파문'...잠정 출정정지, 태국팬들은 '눈물'[오피셜]

사진=피차몬 오파트니푸스 개인 계정 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]안세영을 롤모델로 꼽은 태국의 배드민턴 스타가 도핑 양성 반응으로 충격을 주고 있다.

국제도핑검사기구(ITA)는 21일(한국시각) '이번 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가 중인 태국 배드민턴 선수 피차몬의 검체에서 금지약물인 푸로세미드가 검출됐다'고 공식 발표했다.

피차몬의 샘플은 지난 17일 일본 나고야에서 실시된 경기 기간 외 도핑검사를 통해 채취된 것으로 전해졌다. ITA에 따르면, 푸로세미드는 세계도핑방지기구(WADA) 금지목록에서 'S5 이뇨제 및 은폐제'로 분류된 물질로, 대회 기간 중은 물론 이 외에도 사용이 금지돼 있다.

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ITA는 '푸로세미드가 체내 수분 배출을 증가시키는 이뇨제로, 빠른 체중 감량 등에 사용될 수 있다'며 '경기 내외를 막론하고 모든 상황에서 사용이 금지돼 있다'고 설명했다. 아약스, 맨유 등에서 활약했던 카메룬 출신의 골키퍼 안드레 오나나가 소변에서 해당 약물이 검출돼 1년 동안 출전 정지 처분을 받은 바 있다.

피차몬은 해당 검사 결과를 통보받았다. ITA는 'WADA 규정과 아시아올림픽평의회(OCA) 반도핑 규정에 따라 사안이 해결될 때까지 즉시 잠정 자격 정지 처분을 받았다'고 했다. 피차몬은 이에 따라 이번 아시안게임 기간 경기 출전뿐 아니라 훈련, 코칭 등 모든 관련 활동에 참여할 수 없게 됐다.

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다만 이번 처분이 최종 징계를 의미하는 것은 아니다. 피차몬은 B샘플 분석을 요청할 수 있으며, 스포츠중재재판소(CAS) 반도핑부에 잠정 자격 정지 처분에 이의를 제기할 권리도 있다. ITA는 관련 절차가 진행 중인 만큼 추가적인 언급은 하지 않겠단 입장인 것으로 알려졌다.

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사진=피차몬 오파트니푸스 개인 계정 캡처

사진=피차몬 SNS 캡처

2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈고, 귀여운 외모로 큰 인기를 끌고 있어 '태국 공주'라는 별명을 얻었다.

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자신의 롤모델을 안세영이라고 밝히기도 했다. 인터뷰에서 "정말 좋은 사람, 언니 같은 존재"라고 표현하는 등 남다른 존경심을 드러내 왔다.

2026시즌부터 크게 성장해 지난 1월 인도네시아 마스터스 여자 단식 결승까지 올라가는 호성적을 거두기도 했다. 태국 여자 단식 선수 중 세계 랭킹 3위다. 이번 대회에 단식 출전권은 얻지 못했으나, 단체전에 출전해 메달을 겨룰 예정이었다. 피차몬은 대회 전 "태국 여자 배드민턴 대표팀의 일원으로서 금메달을 획득하는 것이 목표"라고 밝혔다.

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태국 언론 역시 '피차몬이 첫 아시안게임 출전애 대한 설렘을 표현했다. 그녀는 세계적인 선수들과 경쟁하기 위해 공격적인 스타일로 전환해 체력을 키우고 있다고 밝혔다. 금메달을 획득하는 대표팀의 일원이 되고 싶음을 드러내며 응원을 부탁했다'고 전했다며 기대를 보였다. 하지만 이번 양성 반응으로 물거품이 될 전망이다.

방콕 포스트는 '이번 아시안게임 첫 번째 도핑 적발 사례다. 태국 배드민턴 대표팀에도 큰 충격을 줬다'고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com