"한국만 5초 느려졌다" 김영범 빠진 계영800m의 아쉬움...중국은 亞신기록, 일본은 日신기록, 中매체"3파전 아니더라"[아이치-나고야아시안게임]

아쉬워하는 대표팀 선수들

동메달 한국 구간기록

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]남자 계영 800m, 대한민국이 2연패 꿈을 이루지 못했다.

자유형 200m 영자 4명이 이어달리는 계영 800m는 수영 강국의 자존심이 걸린 단체전이다. 황선우와 김우민, 황금세대를 앞세운 대한민국은 3년 전 항저우아시안게임에서 7분01초73의 아시아신기록으로 사상 첫 금메달을 목에 걸었다. '수영강국' 중국, 일본의 아성을 처음으로 무너뜨린 역사적 순간, 세계 수영계를 놀라게 한 사건이었다.

AI 그래픽

남자 계영 800ｍ 동메달

그러나 3년 후 아이치-나고야아시안게임 판도는 완전히 달라졌다. 22일 도쿄아쿠아스틱스 센터에서 펼쳐진 대회 남자 계영 800m 결선에서 한국은 7분06초76의 기록으로 중국(7분00초17·아시아신기록), 일본(7분01초05·일본신기록)에 이어 3위에 머물렀다. 2연패 목표가 무색할 만큼 격차가 컸다. 1번 영자부터 일본, 중국과의 거리가 벌어졌고 2번 영자 김우민이 일본을 맹추격했으나 다시 3번 영자의 거리가 벌어졌고, 1위와 5초 이상 벌어진 거리를 최종영자 황선우가 따라잡기엔 역부족이었다. 중국 최종영자 장잔슈오가 200m를 1분42초대 괴력으로 스퍼트하며 일본 마츠시다 도모유키를 잡고 아시아신기록 역전 우승을 견인했다.

Advertisement

은메달 일본 구간기록

금메달 중국 구간기록

한국은 2023년 항저우에서 7분01초73의 아시아신기록으로 중국, 일본을 꺾고 최정상에 선 후 2024년 도하세계선수권서도 7분01초94로 중국에 0.1초차 은메달을 획득했고, 2024년 파리올림픽에선 내친 김에 올림픽 사상 첫 포디움을 노렸다. 7초 벽도 충분히 깰 수 있다는 자신감이었다. 6분대 진입을 목표로 황선우, 김우민과 함께 1분 45~46초대를 달려줄 선수를 찾기 위해 백방으로 매달렸지만 결국 찾지 못했다. 전반적 컨디션 난조 속에 양재훈-이호준-김우민-황선우조는 파리에서 7분07초26, 6위에 그쳤다.

지난해 싱가포르세계선수권을 앞두고 '초신성' 김영범이 1분46초13을 찍으며 '마지막 퍼즐을 맞췄다'고 환호했지만 김영범은 올해 3월 대표선발전 자유형 200m에서 예선탈락(10위)하며 선발 순위에 들지 못했다. 믿었던 에이스가 아시안게임을 앞두고 50m, 100m 단거리에 집중하면서 한국은 200m '1분46초대' 선수를 보유하고도 선발전 규정에 따라 쓸 수 없는 상황이 됐다.

Advertisement

김영범은 22일 펼쳐질 계영 400m과 혼계영, 혼성계영에 출전한다. 3년 전 금메달 멤버 중 3명(황선우, 김우민, 양재훈)이 함께 한 결선 레이스에서 한국은 중국, 일본의 경쟁 상대가 되지 못했다. 금메달 당시 양재훈이 1분46초83, 이호준이 1분45초36, 김우민이 1분44초50, 황선우가 1분45초04를 기록했는데 이번엔 '막내' 김준우가 1분47초16, 김우민이 1분46초16, 이호준이 1분47초57, 황선우가 1분45초87로 모두 함께 느려졌다. 황선우, 김우민도 자신의 베스트 1분43~44초대를 찍어내지 못했고 두 영자가 1분47초대를 기록했다. 반면 1위 중국과 2위 일본엔 1분 47초대 선수가 없었다. 네 영자 중 2명이 1분 44초 이내로 터치패드를 찍었다. 중국 매체 소후는 이날 자국이 계영 800m 금메달을 탈환한 후 '3파전이 될 줄 알았는데 한국이 무슨 일인지 처음부터 밀려 참패했다'고 적었다.

Advertisement

남자 계영 800ｍ, 2연패 도전

2023년 안방 항저우에서 한국에 처음으로 금메달을 내주고 자존심을 구긴 중국은 절치부심했다. 이어진 2024년 도하세계선수권에서 7분01초94를 찍으며 7분01초84의 한국에 '0.1초 차' 금메달을 가져갔고 지난해 싱가포르세계선수권에서도 중국은 7분00초91로 영국(6분59초84)에 이어 2위에 올랐다. 김우민, 황선우, 이호준, 김영범으로 구성된 대한민국은 7분02초29로 5위를 기록했다.

Advertisement

항저우서 7분06초29로 3위에 머물렀던 일본 역시 급성장했다. 지난달 13일 팬퍼시픽챔피언십에서 무라사, 마츠모토, 구로다 카즈사, 마츠시타 도모유키가 7분02초74의 호기록으로 동메달을 획득하더니 이번 아시안게임에서 그 멤버, 그 순서 그대로 7분01초05의 일본신기록을 썼다. 대한민국은 7분06초대. 중국, 일본과 5~6초 이상 차이 나는 동메달을 확정지었다. 결과적으로 모두가 기대했던 한중일의 치열한 3파전이 아닌 중·일의 2파전이었다. 중국은 지난해 세계선수권에서 세운 아시아신기록을 또 한번 단축했고 일본도 한달 만에 다시 일본신기록을 세웠는데 한국만 느려졌다. 한국은 3년 전 항저우 금메달 때에 비해 5초가 늦어졌고 일본은 항저우 동메달 때보다 5초가 빨라졌다.

대한민국이 언제부터 계영 2연패를 논하는 '수영강국'이었느냐고 할 수도 있다. 2022년 부다페스트세계선수권에서 황선우, 김우민, 이유연, 이호준이 남자계영 사상 최초로 결선에 진출해 7분06초93의 한국신기록으로 6위에 올랐을 때 "우리 애들이 미쳤어요!"를 외쳤을 때가 불과 4년 전이다. 하지만 7분01초대까지 기록을 줄여내고 아시아 정상에 오른 이후 최근 3년의 정체와 퇴보, 그 이유와 과정은 2028년 LA올림픽을 앞두고 짚고 넘어가야 할 대목이다. 김영범, 김준우의 가세로 황금세대의 성장 가능성이 충만하기에, 지금이 골든타임이기에 더욱 그렇다.

Advertisement

선수들도 아쉬운 기색이 역력했다. 취재진 앞에 선 황선우는 "중국과 일본의 올 시즌 기록이 워낙 좋아 우리가 도전자 입장이라는 것은 알고 있었다"면서도 "이번 시즌 우리 기록이 상대에 미치지 못해 아쉬움이 남는다"고 했다. 김우민 역시 "챔피언 타이틀을 지키고 싶었는데 무척 아쉽고 속상하다"고 털어놨다. 이호준은"훈련 과정에서 무언가 놓친 부분이 있었던 것은 아닌지 돌아보게 된다"며 자책했다.

황금세대는 24일 또 한번의 단체전, 400m 계영에 출전한다. 이번 대회 단거리 초신성에 등극한 김영범과 황선우, 김우민, 양재훈, 이호준, 김지훈 등이 함께 금빛 도전에 나선다. 중국 판잔러가 있지만 대한민국이 자유형 100m에서 은, 동메달을 휩쓴 만큼 가능성은 충분하다. 황선우 역시 대회 시작 전부터 계영 400m에 대한 자신감을 표한 바 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com