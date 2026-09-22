"일본이라 믿었는데" 거짓말 들통...사격 은메달리스트 분노 "구토 나올 것 같았다" 최악의 동선 불만 폭발

사진캡쳐=레디프

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[스포츠조선 김대식 기자]한국만 당한 게 아니다. 인도도 대회 운영을 이상하게 하고 있는 일본을 향해 분노를 터트리고 있다.

일본 매체 코코카라는 22일 '32년 만에 일본에서 성사된 아시안게임. 아이치와 나고야를 무대로 한 이 국제 이벤트는 큰 주목을 받았으나, 개막 전부터 운영 면에서의 차질이 잇따라 발생했다. 일본 조직위원회를 향한 의구심이 깊어지고 있다. 연일 무언가가 터지고 있다. 선수와 관계자들이 머무는 숙박 시설의 환경적 문제는 물론이고, 이동 및 연습 환경 등을 둘러싼 트러블이 끊이지 않는다'고 보도ㅤㅎㅒㅆ다.

매체는 인도 매체인 인디안 익스프레스의 보도를 인용해 사격 여자 10m 공기소총 단체전에서 은메달을 차지한 인도 선수들이 숙소에서 경기장으로 이동하는 과정에서 컨디션이 매우 저하됐다고 전했다.

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매체는 '선수들은 버스의 급회전으로 인한 흔들림 때문에 목이 뻐근해지는 것을 막고자 목베개를 사용했고, 멀미를 방지하기 위해 전원이 휴대폰 전원을 꺼두었다'라고 전했다. 인도 관계자는 "이렇게까지 시간이 오래 걸릴 줄은 몰랐다"라고 고백했다. 이어 조직위원회 측으로부터 이동 소요 시간이 "70분이라고 들었다"라는 점을 강조했다.

그는 "일본인이 시간을 철저히 지킨다는 관념을 갖고 있었기에, 우리는 그 말을 있는 그대로 믿었다. 실제 이동 시간을 알려주었더라면 얼마나 좋았을까 하고 진심으로 생각한다. 우리는 모든 선수에게 이동 중 목이 뻐근해지지 않도록 목베개를 지참하라고 조언했다. 멀미를 하지 않도록 버스로 이동하는 동안에는 휴대폰 사용을 자제하라고 전했다. 음악을 듣기 위해 사용하는 것은 괜찮지만 그 외에는 금지했다. 선수들은 육체적으로나 정신적으로나 최선의 상태를 유지해야 한다. 피로를 최소화하기 위해 우리는 모든 면에서 배려할 필요가 있었다"고 선수들의 어려움을 전했다.

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경기에 출전했던 히만슈 딜론은 "이동 중에는 그저 잘 수밖에 없었다. 창밖을 보면 멀미가 나서 구토가 나올 것 같았기 때문"이라고 절실하게 호소했다. 숙소에서 경기장까지 실제 이동시간은 2시간이 넘게 걸렸으며 꼬불꼬불한 길을 따라서 계속해서 이동해야 했기 때문이다.

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이런 좋지 못한 동선으로 이동하지 않았더라면 인도 선수들은 더 좋은 결과를 가져올 수도 있을 것이다.