韓 유일 압도적 월드 클래스, '아시안게임 슈퍼스타 목록' 안세영만 이름 올렸다! "강력 우승 후보"

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 모두가 인정하는 한국의 슈퍼스타 안세영이다.

필리펜 매체 SPIN은 21일(한국시각) '2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 아시아 최고 스타들과 세계 최정상 선수들'이라는 제목으로 아시안게임에 출전하는 슈퍼스타들을 조명하는 시간을 가졌다.

해당 매체에서 제일 먼저 소개한 아시안게임 슈퍼스타가 자랑스러운 안세영이었다. 매체는 '2024년 파리 올림픽 금메달 획득 이후 이번 아시안게임에 출전하는 배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 선수. 이 한국 셔틀콕 스타 안세영은 지난 4월 아시아 선수권 대회에서도 우승을 차지한 데 이어, 이번 아시안게임에서도 강력한 우승 후보로 꼽히는 디펜딩 챔피언'이라고 소개했다.

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압도적 세계 1위 안세영이다. 안세영이 이번 대회에서도 우승할 것이라고 예상하는 게 '정배'다. 이변이 탄생할 것으로 예상조차 되지 않는다. 그만큼 안세영의 기량은 압도적이다. 올해 49승 1패라는 압도적인 승률을 자랑하고 있는 안세영이다.

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안세영은 대회를 앞두고 세계배드민턴연맹(BWF)과의 인터뷰에서 "기록은 전설을 만든다. 저는 배드민턴의 전설이 되고 싶다"라며 "기록은 스스로를 계속 발전시키고 있다는 의미이기도 해서, 제게 더 큰 동기부여가 된다"라고 말했다. 이어 "라이벌들이 저를 따라잡고 앞지를 수 있기 때문에 저는 항상 더 발전할 수 있다고 생각해요. 어떤 경기도 당연하게 여기지 않는다"라며 절대적 우승 예상 속에서도 방심하지 않겠다고 했다.

안세영은 이제 배드민턴 'GOAT'를 향해 나아간다. 우승 행진을 이어가며 인도네시아의 전설 수시 수산티가 보유한 통산 46회 우승 기록마저 넘어서게 된다. 이미 45개의 타이틀을 보유한 안세영은 단 2승만 추가하면 여자 단식 최다 우승 기록의 새 주인공이 된다. 이번 대회에서 안세영만큼 주목받고 있는 한국 선수는 없다.

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SPIN에서 선정한 또 다른 한국 슈퍼스타는 야구 대표팀이었다. 매체는 '한국은 세계 최고 수준 리그 중 하나인 한국프로야구(KBO)의 스타 선수들을 대거 소환하며 아시안게임 야구 5연패 달성을 위해 총력을 기울이고 있다'고 언급했다.