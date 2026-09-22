"금메달 딸 수 있지?" 韓 아이돌 응원에 아시안게임 金 목에 건 '성덕'의 감동실화…"약속 지키기 위해 열심히 노력했어요. 고마워요"

출처=삼 리디아 SNS 캡쳐

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AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]홍콩 출신 우슈 선수가 아시안게임에서 금메달을 획득한 뒤에 남긴 글이 큰 울림을 던지고 있다.

삼 후이위 리디아(26)는 21일, 개인 SNS에 2026년 아이치-나고야 아시안게임 시상대 위에서 금메달을 목에 건 사진과 함께 한국어로 "나 진짜 아시안게임 금메달 땄어!ㅠㅠㅠ 이 약속을 지키기 위해서 열심히 노력했어요! 고마워요. 11월 6~8일 앙콘(콘서트)에서 만나요!"라고 벅찬 소감을 밝혔다. 그 아래에 영어와 중국어로 "마침내 해냈다! EXO가 이걸 꼭 봤으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

리디아 삼은 한국 그룹 EXO(엑소)의 13년차 유명한 광팬이다. 그가 함께 공개한 영상에는 EXO 멤버 카이가 팬 사인회 현장에서 "(이 포즈)해주면 금메달 딸 수 있어?"라고 삼에게 다정하게 묻는 장면이 나온다. 삼은 이에 한국말로 "최선을 다하겠다"라고 답했고, 카이는 머리 위에 왕관을 쓰는 포즈로 용기를 불어넣었다.

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로이터연합뉴스

2026년 아이치-나고야 아시안게임 개회식에서 홍콩 선수단 기수를 맡았던 삼은 금메달을 따겠다는 약속을 지켰다. 지난 21일 아이치현 무도관에서 열린 여자 우슈 장권 종목에서 9.713점을 기록하며 9.710점을 딴 마카오의 소 초만을 0.003점차로 따돌리고 우승을 차지한 것이다. 삼은 도복에도 EXO를 상징하는 포인트를 추가한 것으로 알려졌다.

경기 후 기쁨의 눈물을 펑펑 쏟아낸 삼은 "정말 믿기지 않는다. 이번이 세 번째 아시안게임 출전인데, 단 1분 30초의 경기를 치르기 위해 8년이라는 시간을 보냈고, 결국 이렇게 금메달을 땄다. 어떻게 된 일인지 얼떨떨하지만, 그저 최선을 다하려고 노력했다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "홍콩 선수단 기수라는 점 때문에 부담감도 컸다. 하지만 그 압박감을 이겨내고 실수 없이 경기를 마쳤다는 사실이 자랑스럽다. 결과에도 더할 나위 없이 만족한다"라고 했다.

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삼이 우슈 선수가 된 것도 EXO의 영향이 크다. 그는 지난 7월 EXO 멤버와 다같이 찍은 사진을 SNS에 올리고는 "13년 동안 팬으로 지내온 끝에 평생 잊지 못할 사진을 찍었다!"며 "내가 전문 운동선수가 된 큰 이유 중 하나는 어릴 적 EXO를 보면서 나도 무대 위에서 그들처럼 빛나는 사람이 되고 싶었기 때문이다. 지금의 내가 되기까지 10년 넘게 치열하게 훈련해 왔다. EXO는 내게 큰 영향을 줬다. 이번엔 드디어 직접 내 소개를 하고, 내가 계속해서 더 강해질 수 있는 힘을 줘서 감사하다는 말을 할 기회를 얻었다"라고 적었다.

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이어 "지난 13년간 그분들을 응원한 게 정말 잘한 선택이었다는 생각이 든다. 내 청춘의 한 페이지를 함께해줘서 진심으로 감사드린다. 덕분에 계속해서 발전하려는 동기를 얻을 수 있었다"라고 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com