"이럴수가" 29개국에도 없는 북한, AG '0-0-0'→'노메달' 수모…女 축구 남북대결에선 '김정은 코스프레' 논란

경기 앞둔 북한 대표팀 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 북한 선발 선수들이 팀포토를 촬영하고 있다. 2026.9.21

관중석에 눈길 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 21일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 조별리그 대한민국과 북한의 경기. 관중석에 북한 김정은 국무위원장을 흉내낸 듯한 관람객이 눈길을 끌고 있다. 2026.9.21

입장하며 인공기 흔드는 북한 선수단 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 북한 선수들이 입장하고 있다. 2026.9.19

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[스포츠조선 김성원 기자]북한이 '노메달 수모'에 울상이다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 19일 개막됐다. 20일 본격적인 메달레이스가 시작됐다. 21일 현재 중국이 금메달 23개, 은메달 10개, 동메달 5개로 1위, 개최국 일본이 금메달 8개, 은메달, 12개, 동메달 12개로 2위에 위치했다. 대한민국은 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 15개로 3위에 자리했다.

대한민국에 이어 금메달 4개를 따낸 카자흐스탄, 3개의 태국, 2개의 홍콩이 뒤를 잇고 있다. 29개국이 최소 1개의 메달을 신고했다. 반면 북한은 아직 메달 등록을 하지 못했다. '0-0-0'이다.

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북한은 2023년 열린 항저우 아시안게임에선 금메달 11개, 은메달 18개, 동메달 10개로 10위를 차지했다. 역도를 중심으로 호성적을 올렸다. 그러나 일본에서 열리는 아시안게임에 최초 참가한 이번 대회는 출발부터 사뭇 분위기가 다르다.

암초도 만났다. 강세를 보이는 사격 종목에 참가하지 못했다. 북한은 역대 아시안게임에서 사격에서 가장 많은 41개의 금메달을 수확했다. 그러나 이번 대회에선 사전에 일본 정부로부터 탄약 승인을 받지 못해 출전 기회를 놓친 것으로 전해졌다.

비어있는 북한 선수 자리 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 20일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기소총 개인전 본선 출전 예정이었던 북한 선수의 자리가 비어 있다. 2026.9.20

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북한 입장에선 용납할 수 없는 '사건'도 있었다. 21일 여자 축구 남북대결이 펼쳐진 시즈오카 스타디움 에코파에 김정은 북한 국무위원장을 코스프레한 남성이 출몰했다.

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손에는 미사일을 들고 던지는 시늉까지 해 논란이 됐다. 이 남성은 북한 측 응원단석으로 향하자 혹시 모를 충돌을 우려한 경찰이 직접 나서 제지하기도 했다. 그는 북한 응원단을 향해 손을 흔들기도 했다.

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국제올림픽위원회(IOC) 헌장 50조는 정치적·종교적·인종적 선동을 올림픽 경기장과 시설 등에서 절대 허용하지 않는다고 규정한다. 이날 경기는 1대1 무승부로 막을 내렸다.

북한은 남녀 축구를 비롯해 역도, 레슬링 등 14개 종목에 출전하는 107명의 선수단을 파견했다. 23일 역도 경기가 시작되면 '노메달'에서 탈출할 것으로 전망된다. 다만 '톱10'에 들지는 물음표다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com