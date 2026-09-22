[아시안게임]'안세영, 첫판부터 찢었다' 단체전 1주자 나서 2-0 완승…세계28위 상대 압도적 우세, 단체전 4강행 쾌조의 발판 마련

항저우아시안게임 배드민턴 여자단체전에서 승리한 뒤 기뻐하는 안세영. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

= 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강전. 단식 첫경기에 나선 안세영이 공격을 하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자]'셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 아시안게임 첫 경기를 쾌승으로 장식했다.

여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 22일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 8강전 말레이시아와의 경기서 1경기 단식 주자로 나서 36분 만의 승리로 스타트를 끊었다.

상대는 세계 28위의 레차나 카루파테반. 역대 맞대결에서 안세영이 무세트(게임)실점, 3전 전승으로 압도적 우위였다. 이같은 기록이 증명하듯, 안세영은 순조롭게 경기를 리드했다.

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1게임 주거니 받거니 3-3까지 랠리를 이어간 안세영은 이후 기선 틀어잡기에 본격 나섰다. 3연속 득점으로 격차를 벌리기 시작했고, 6-4 이후 다시 4연속 득점으로 달아났다.

11-5로 앞선 채 인터벌(어느 한쪽이 먼저 11점 도달 후 주어지는 휴식기간)에 들어가 숨을 돌린 안세영은 간간이 실점을 하는 대신 연속 득점을 반복하며 상대의 추격을 여유롭게 요리했다. 14-9 이후 연속 4득점으로 첫판 승리에 임박한 안세영은 상대의 마지막 저항에 아랑곳 없이 21-12로 1게임을 마무리했다.

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강전. 단식 첫경기에 나선 안세영이 셔틀콕을 넘기고 있다.

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2게임도 1게임 흐름과 비슷했다. 4-4까지 박빙을 펼치던 안세영은 이후 4연속 득점으로 굳히기에 들어갔고, 1실점 이후 3연속 득점으로 13-5까지 벌렸다. 이후 무섭게 득점 세례를 펼치며 21-8로 가볍게 1경기를 잡았다.

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한국은 안세영에 이어 복식 세계 1위 이소희-백하나(이상 인천국제공항), 단식 김가은(세계 12위·삼성생명), 복식 김혜정-정나은(세계 214위·삼성생명), 단식 김가람(세계 111위·정관장)을 내세워 4강 확정에 나선다.

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배드민턴 단체전은 단식 3경기, 복식 2경기(단식-복식-단식-복식-단식 순)를 치러 3선승제로 승자를 가린다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com