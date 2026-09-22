'아쉬운 4위' 김민석, 이번엔 메달 보인다...개인 혼영 400m 3위로 결선행, 일본 넘어야

결과 지켜보는 한국 김민석 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 20일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 개인 혼영 예선. 한국 김민석이 결과를 지켜보고 있다. 2026.9.20 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]김민석이 메달에 도전할 만한 성적을 냈다.

김민석은 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 개인 혼영 400m 예선에서 3위로 결선에 진출했다.

에선 2조 3레인에서 출발한 김민석은 접영 구간에서 2위로 통과했다. 구즈마 유메키(일본)이 선두를 유지했다. 배영에서 구즈마와의 격차가 벌어지기 시작했다. 평영 구간에서도 격차를 좁히지 못했다. 마지막 자유형 구간에서 김민석이 엄청난 속도로 추격하기 시작했다. 4초 가까이 벌어졌던 격차를 0.26초로 좁히면서 조 2위로 예선을 마쳤다. 4분21초80의 기록이었다.

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3조 6레인에서 시작한 김민섭은 접영 구간에서 2위였다. 배영 구간에서 페이스가 떨어지면서 3위가 됐다. 평영에서는 4위로 하락했다. 마지막 자유형에서 힘을 내지 못하며 4위로 예선을 마무리했다. 마츠시타 토모야키(일본)이 조 1위를 기록했다.

김민석은 예선 3위로 결선에 올랐다. 김민섭 또한 8위로 결선에 진출했다. 김민석은 개인 혼영 200m에서 아쉽게 4위였다. 200m에서의 아쉬움을 털어낼 수 있는 기회를 잡았다.