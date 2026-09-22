'숙박, 식사 모두 문제 없다고?' 기다려도 안오는 셔틀버스는 어떻게 설명한건데...日기자마저 해매는 초황당 시스템[나고야 LIVE]

사진=연합뉴스

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]2026년 나고야-아이치 아시안게임의 문제는 숙박, 식사만이 아니다. 21일 일본 '닛칸스포츠'는 자사 기자가 대회 개막 전날인 18일 나고야역에서 메인미디어센터(MMC)로 향하는 전용 셔틀버스 승강장을 찾는 과정에서 겪은 불편을 전했다.

해당 기자는 '당시 나고야역 내부에는 대회 셔틀버스 승강장을 안내하는 별도의 표지판이 없었다. 기자가 역 종합안내소를 찾아 승강장 위치를 물었지만 돌아온 답은 "모른다"였다'며 '취재진에게 제공된 영문 교통 안내 자료에도 정확한 승차 장소는 적혀 있지 않았다. 기자는 약 20㎏의 캐리어를 끌고 역 출구를 여러 차례 오갔지만 결국 승강장을 찾지 못했고, 지하철을 이용해 MMC로 이동해야 했다'고 했다.

이어 'MMC에 도착한 뒤 현장 교통 안내 담당자에게 나고야역의 셔틀버스 승강장 위치를 물었지만 "우리도 자세한 내용까지는 알지 못한다"는 답변이 돌아왔다. 이후 한 자원봉사자가 나고야역 서쪽 출구에서 MMC행 버스를 봤다고 알려준 뒤에야 승강장 위치를 확인할 수 있었다'고 전했다.

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출처=장자용 SNS 캡쳐

현지 취재진도 저러한데, 외국에서 온 기자들은 오죽할까. 대회 시작 후 셔틀버스 운행이 본격적으로 시작됐지만, 대부분의 해외 취재진들은 셔틀버스를 포기하고 지하철과 버스를 통해 경기장까지 이동한다. 셔틀버스 승강장을 찾기 어려운데다, 운행 숫자도 많지 않기 때문이다, 게다가 출발 시간이 정해진 시간과 다를때가 많다. 셔틀버스만 믿었다가 경기 시간에 늦기 일쑤다. 아무리 문의를 해도 "모른다"는 대답만 들을 수 있다. 심지어 영어로 소통할 수 있는 관계자도 많지 않다. 인사는 기가 막히게 하니 화내기도 어렵다.

더 큰 문제는 이같은 셔틀버스 운영난이 선수들에게도 해당된다는 점이다. 한국 선수단도 여러차례 피해를 봤다. 입국 당시 셔틀버스 배정이 원활하게 이뤄지지 않아 공항에서 대기해야 했다. 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우에는 5시간 이상 공항에 발이 묶였다. 축구 대표팀은 카타르와의 조별리그 1차전이 열린 15일, 운전기사가 목적지를 제대로 알지 못해 엉뚱한 야구장으로 향하는 황당한 일을 겪은 끝에 예정 시간보다 30분이나 늦게 경기장에 도착했다. 다음 날에는 훈련장으로 이동할 차량이 배차되지 않아 일정에 차질을 빚었다.

사진=여준석 SNS

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12년 만의 금메달을 획득한 남자농구 대표팀도 일본과의 결승전을 앞두고 선수단을 훈련장으로 이동시킬 버스가 약속된 시간에 나타나지 않아 경기 전 훈련을 진행하지 못했다. 선수들도 "말도 안되는 행정 처리"라고 쓴소리를 건넸다. 심지어 출국을 위해 공항을 이동하는 버스도 늦게 와 거리에서 많은 시간을 허비해야 했다.

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다른 나라들도 마찬가지다. 베트남 여자배구 선수단은 버스가 1시간 15분이나 늦게 도착해 경기장에 늦게 도착했다. 제대로 준비하지 못한 탓에 경기를 패했다. 베트남 여자배구 대표팀은 숙소 입성에서도 버스 운영 미숙으로 직접 캐리어를 끌고 걸어가는 피해를 입기도 했다. 인도 사격 대표팀은 경기장으로 향하는 버스가 만석이라 코치가 내려서 걸어가는 황당한 사건을 겪기도 했다.

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이동에서 힘을 빼다보니 선수들이 컨디션을 유지하기 어렵고, 당연히 최상의 경기를 보여줄수도 없다. 닛칸스포츠는 복수의 관계자를 인용해 '여행사와 버스회사 간 연락 체계가 제대로 갖춰지지 않았고, 현장 안내 인력에 대한 교육도 충분하지 않았던 점 등이 혼선의 배경'이라고 전했다.

사진캡처=베트남배구협회

상황이 이렇다보니 일부 한국 대표팀은 아예 직접 이동수단을 마련했다. 야구 대표팀은 조직위가 제대로 된 훈련·수송 서비스를 제공하지 않아서 한국야구위원회(KBO)가 자체적으로 섭외한 훈련장과 셔틀버스를 이용했다. 대한사격연맹 역시 조직위가 제공하는 셔틀버스의 운행 횟수가 적어 이동에 시간이 오래걸리는데다, 만석인 버스로 1시간이 넘는 거리를 휴식도 없이 이동하는 것에 대해 불만을 토로한 대표팀 지도자들의 의견을 받아들여, 자체적으로 버스를 수배해 한국 선수들의 이동에 투입하기로 했다.

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대회 조직위원회는 22일 공식 홈페이지에 '제20회 아시아경기대회에 있어서 선수단에 대한 숙박·음식 서비스에 관한 보고서'라는 제목의 성명을 발표했다. 숙박이나 음식 모두 문제가 없다는 입장이었다. 조직위는 '일부 선수단에서 제출한 서류에서 문제가 있었다. 해당 문제를 조정하기 위해 탑승 시간이 늦어졌다. 일부 보도된 부실한 음식은 조직위가 제공한 것이 아니'라고 했다.

백번 양보해서 조직위의 말이 맞다고 하더라도, 운송 문제는 어떻게 설명할 것인가. 셔틀버스는 메이저대회를 움직이는 '발'이나 다름없다. .

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com