"선수들 모두 후회없는 경기 펼치길" 체육공단, AG 현장 찾아 한국 선수단에 격려금 2000만원 전달

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[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 참가 중인 대한민국 선수단을 방문해 격려했다.

21일 하형주 이사장은 나고야 현지 한국 선수단 사무실을 방문해 이상현 선수단장을 비롯한 관계자를 만나 선수들의 현지 생활과 훈련 여건, 메달 획득 전망 등에 대한 설명을 듣는 시간을 가졌다.

이어, 이번 아시안게임에서 41개 종목에 출전하는 800여명의 국가대표 선수들이 그동안 준비했던 기량을 마음껏 펼치고 부상 없이 돌아오길 바라는 마음을 담아 2000만원의 격려금을 전달했다.

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'유도 레전드' 하 이사장은 "우리 선수들이 이번 아시안게임을 준비하며 흘린 땀과 노력을 누구보다도 잘 알고 있다"라며 "출전 선수 모두 후회 없는 경기를 펼치고 무사히 귀국하길 국민과 함께 응원할 것"이라고 선수단을 격려했다.

한편, 체육공단은 아시안게임, 올림픽 등 주요 국제 경기 대회마다 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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