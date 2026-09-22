'이럴 수가' 카자흐스탄-안도네시아보다 느렸다...'슈퍼팀' 한국 혼계영 400m, 예선 5위로 불안한 결선행

황선우, 동메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 20일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 100m 자유형 결승에서 동메달을 획득한 한국 황선우가 기념촬영하고 있다. 2026.9.20 mon@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]남자 수영 슈퍼팀의 메달 전망이 썩 좋지 않다.

대한민국 남자 혼계영 대표팀은 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 혼계영 400m 예선에서 전체 5위로 결선에 올랐다.

한국은 예선 1조, 4레인에서 준비했다. 배영을 맡은 윤지환이 선두로 치고 나왔다. 하지만 바레인이 치고 나오면서 2위로 바통을 넘겼다. 평영 주자인 조성재가 달릴 때 경쟁국들이 빠르게 치고 올라왔지만 2위를 내주지는 않았다. 카자흐스탄이 선두를 질주하는 가운데, 평영을 맡은 김지훈은 2위를 수성한 뒤에 패드를 터치했다. 마지막 주자인 에이스 황선우가 추격을 시도했다. 막판 스퍼트를 해냈지만 아쉽게 2위로 들어왔다. 3분39초17의 기록이었다.

Advertisement

중국과 일본이 속한 예선 2조에서는 일본이 웃었다. 3분33초62로 예선 전체 1위를 기록했다. 중국은 3분36초56의 성적을 냈다. 인도네시아도 한국보다 좋은 기록을 냈기에 때문에 결선이 상당히 쉽지 않을 전망이다.