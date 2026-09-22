"이번에 미쳐버리자!" '여제' 안세영, 2관왕-2연패 향한 시동 걸었다...'시즌 50승 고지' 단체전 첫 판 33분만에 셧아웃 "컨디션 나쁘지 않다"[나고야 LIVE]

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"미쳐버리자!"

'배드민턴 여제' 안세영(삼성생명)의 각오다. 마침내 안세영이 출격했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 말레이시아와의 경기에서 1단식 주자로 나섰다. 세계 28위 레차나 카루파테반를 2대0(21-12 21-8)으로 가볍게 격파했다.

단 33분이면 충분했다. 1게임 주거니 받거니 3-3까지 랠리를 이어간 안세영은 이후 기선 틀어잡기에 본격 나섰다. 3연속 득점으로 격차를 벌리기 시작했고, 6-4 이후 다시 4연속 득점으로 달아났다.

Advertisement

11-5로 앞선 채 인터벌(어느 한쪽이 먼저 11점 도달 후 주어지는 휴식기간)에 들어가 숨을 돌린 안세영은 간간이 실점을 하는 대신 연속 득점을 반복하며 상대의 추격을 여유롭게 요리했다. 14-9 이후 연속 4득점으로 첫판 승리에 임박한 안세영은 상대의 마지막 저항에 아랑곳 없이 21-12로 1게임을 마무리했다.

Advertisement

2게임도 1게임 흐름과 비슷했다. 4-4까지 박빙을 펼치던 안세영은 이후 4연속 득점으로 굳히기에 들어갔고, 1실점 이후 3연속 득점으로 13-5까지 벌렸다. 이후 무섭게 득점 세례를 펼치며 21-8로 가볍게 1경기를 잡았다.

안세영은 이번 대회 최고 스타로 꼽힌다. 적수가 없다. 아시안게임 첫 판을 승리로 장식하며 올 시즌 전적은 50승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 33연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다.

Advertisement

Advertisement

최근 흐름은 더 좋다. 7월 일본오픈 도중 왼발 부상으로 기권한 안세영은 한 달간 재활에 전념한 뒤 코트로 돌아왔다. 지난달 복귀전이었던 세계선수권에 이어 6일 막을 내린 중국 마스터스까지 거머쥐었다. 두 대회에서 단 한 세트도 내주지 않는 완벽한 플레이를 펼쳤다. 안세영은 무려 101주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

안세영은 이제 'GOAT'로 향해간다. 이번 아시안게임이 분수령이다. 안세영은 이번 아시안게임에서 2연패를 노린다. 안세영은 이번 대회에서 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 도전한다. 기록이 하나 더 있다. 금메달을 목에 걸 경우, '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이루게 된다. 안세영은 최근 세계배드민턴연맹(BWF)와의 인터뷰에서 "제 커리어는 아직 극초반이다. 가야 할 길이 아직 아주 많이 남아있다"며 "나는 훌륭한 성과를 내고 싶다는 열정에 의해 움직인다. 그것이 수산티의 기록을 넘어서는 것을 의미한다면 큰 영광일 것이다. 그녀는 최고 중 한 명이니까요"라고 했다.

무적의 행보를 보이는 안세영이지만, '절대강자'에게도 큰 경기의 압박감은 어쩔 수 없다. 대회 첫 경기를 마친 안세영은 "아시안게임이라는 큰 무대에서 따르는 압박감과 부담감은 미치지 않고서야 이겨낼 수 없다. 그래서 '미쳐버리자'는 것을 각오로 삼았다"고 털어놨다. 이어 "매번 경기에 들어가기 전에는 저도 어쩔 수 없이 조금 약해지는 것 같다"며 "혼자 코트를 누비며 21점을 따내야 한다는 생각에 막막하고 불안하기도 하지만, '지금 1점'에만 집중하면 오히려 더 강해지는 느낌이 들어서 그렇게 이겨내고 있다"고 말했다.

Advertisement

"컨디션이 나쁘지 않다"는 안세영은 단체전과 개인전에서도 모두 2연패를 겨냥하고 있다. 안세영은 아시안게임을 통해 성장했다. 최고의 유망주로 평가받으며 당당히 나섰던 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 단 1경기 만에 광탈했다. 이후 전영오픈 등을 차지하며 절치부심, 항저우 대회에서 금메달을 목에 걸며 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다.

이제는 절대 1강으로 대회에 나서지만, 그를 위협할 적수가 없다. 아시안게임 2연패를 향해 기분 좋게 출발한 안세영은 "대회 초반이라 긴장감은 있지만, 실수에 대한 두려움을 덜어내고 내가 하고 싶은 플레이를 맘껏 펼치고 있다"고 자신감을 드러냈다. 이어 "부모님이 저보다 더 긴장하실 것 같아 오히려 '잘하고 올 테니 긴장하지 말고 계시라'고 말씀드렸다"며 웃어 보였다.

나고야=찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com