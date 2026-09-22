반효진-박하준, 공기소총 혼성 은메달! 반효진 박하준 멀티 메달 획득

한마음 한자세 (도요타[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 22일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 10m 공기소총 혼성 단체전 예선에 출전한 한국 박하준(오른쪽)과 반효진이 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.22 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 반효진(19·대구공공시설관리공단) 박하준(26·KT)이 공기소총 혼성 은메달을 획득했다.

두 선수 모두 이번 대회 멀티 메달이다. 앞서 반효진은 개인전 동메달, 박하준은 남자 단체전 동메달을 땄다.

반효진 박하준은 22일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 10m 공기소총 단체전 혼성 결선에서 2위에 올랐다.

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반효진 박하준은 일본과 치열한 접전을 벌였다. 막판 대역전극을 펼치며 2위를 탈환했다. 하지만 선두 중국의 왕쯔페이 성리하오와 차이가 너무 벌어진 상태였다. 끝까지 최선을 다했으나 중국까지 뒤집기에는 역부족이었다.

왕쯔페이 성리하오는 합계 507.1점을 쏴 세계신기록을 세웠다. 반효진 박하준은 502.9점으로 은메달. 일본이 동메달을 가져갔다.

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반효진 박하준은 파리올림픽에서는 서로 다른 파트너와 호흡을 맞췄다. 박하준은 금지현과 짝을 이뤄 은메달을 목에 걸었다. 반효진은 최대한과 출전했지만 22위에 그쳤다.

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반효진 박하준은 이번 아시안게임서 다시 만나 값진 은메달을 가져왔다.

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다만 3일차까지 사격에서 금메달이 나오지 않은 점은 다소 아쉽다.

대한민국 사격은 지난 2024 파리올림픽 특급 효자 종목이었다. 금메달 3개 은메달 3개를 휩쓸며 돌풍을 일으켰다. 당시 반효진이 여고 2학년 신분으로 개인전 금메달을 거머쥐면서 일약 스타덤에 올랐다.

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대한사격연맹 강연술 회장은 21일 긴급 회의까지 소집했다. 현장에서는 셔틀버스 배차 간격이 너무 길고 도시락이 부실해 선수단 컨디션 관리가 어렵다고 고충을 털어놨다. 연맹은 자체 버스를 수배해 추가 차편을 투입했다. 한국 음식도 급히 제공했다.

23일에는 파리올림픽 10m 공기권총 금메달리스트 오예진(IBK기업은행)이 출격한다. 27일에는 역시 파리올림픽 25m 권총에서 금메달을 땄던 양지인(우리은행)이 금 사냥에 나선다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com