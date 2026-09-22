[나고야 AG] 발칵 뒤집혔다! 19세 배드민턴 공주의 충격적 도핑 위반. 나고야 AG 출전 정지. 체중감량 금지물질 양성반응

태국의 배드민턴 공주로 유명한 피차몬 오파트닙스가 충격적 도핑 위반에 걸렸다. 사진출처=일본 론스포

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[스포츠조선 류동혁 기자] '배드민턴 공주'로 유명세를 떨친 19세의 태국 여자배드민턴 선수가 충격적 도핑위반 혐의로 출전 정지 처분을 받았다.

일본 스포츠 전문매체 론스포는 22일 '태국 출신의 아름다운 배드민턴 선수 19세 피차몬 오파트닙스는 아이치-나고야 아시안 게임에 출전할 예정이었으나 지난 21일 도핑 위반 혐의로 유죄 판결을 받고 일시 출전 정지 처분을 받았다'며 '이 소식은 국제검사청(ITA)에 의해 발표되었으며, 태국의 여러 언론이 동시에 보도했습니다. 17일 나고야에 도착한 후 채취된 샘플은 금지 물질인 푸로세미드 양성 반응을 보였다'고 보도했다.

충격적 사건이다. 태국 출신의 오파트닙스는 19세의 배드민턴 여제다. 배드민턴 아이돌 선수로 태국 내에서 유명한 그녀는 '핑크', '태국의 공주', '태국의 천사'라는 애칭을 가지고 있다.

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ITA는 21일 아시아 올림픽 위원회(OCA)를 대표해 '태국 배드민턴 선수 피차몬으로부터 채취한 샘플에서 금지 물질 푸로세미드에 대한 비정상 분석(AAF) 결과가 나왔다'고 공식 발표했다.

샘플은 17일 나고야에서 대회 기간 외에 실시된 도핑 검사에서 채취되었다.

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푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록에서 '이뇨제 및 마스크 성분'으로 분류되어 있다. 아시안 게임뿐 아니라 대회 외에도 사용이 금지되어 있습니다.

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ITA는 '푸로세미드는 운동선수들이 체내 수분을 제거하여 빠르게 체중을 감량하는 데 사용할 수 있다'고 설명했다.

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태국의 'AIS PLAY Sports'는 '푸로세미드는 체중 감량에 효과적일 뿐만 아니라 소변 양을 증가시키고 소변 내 금지된 다른 물질의 농도를 낮추어 검출 불가능하게 만드는 은폐제로도 사용되었다. WADA는 이뇨제를 마스킹제로 분류, 대회 종류와 관계없이 사용을 엄격히 금지한다'고 보도했다.

그녀가 체중 감량을 위해 사용했는지, 아니면 다른 금지 물질을 은폐하기 위해 사용했는지는 여전히 불분명하다.

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일시적 대회 출전 정지 처분을 받았다. 이 문제와 관련된 절차가 완료될 때까지, 아시안 게임 대회에 참가할 뿐만 아니라 연습, 코치 및 기타 대회 관련 활동에도 참여할 수 있다. 피샤몬은 이번 대회에서 여자 단식 개인 출전 자격을 얻지 못한다; 여자 단체전의 일원으로 참가할 수 있고, 태국은 22일에 중국과의 여자 단체 8강전이 예정되어 있다.

현재까지 피차몬의 도핑 위반은 100% 확인되지 않았다. 피차몬은 스포츠 중재 중재 법원(CAS ADD)에 임시 정지 조치에 항소하고 B 샘플에 대한 분석을 요청할 수 있다.

ITA는 '사건 관련 절차가 진행 중이므로 추가 언급은 하지 않겠다'고 명확히 밝혔다. 태국 배드민턴 연맹은 샘플 B에 대한 분석 요청을 준비 중이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com