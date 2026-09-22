"카바디 선수들 미안합니다. 여러분도 자랑스러운 국가대표입니다" 유승민 대한체육회장, 테크볼 이어 카바디 찾아 지원 약속

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[스포츠조선 전영지 기자]"우리 카바디 선수들 미안합니다. 여러분도 자랑스러운 대한민국 국가대표입니다!"

유승민 대한체육회장이 22일 오전 2026 아이치-나고야아시안게임 현장에서 분투중인 카바디 국가대표팀 경기장을 찾았다. 유 회장은 이번 대회 전 열악한 환경에서 아시안게임을 준비중인 카바디대표팀의 이야기를 다룬 방송사 프로그램 '우리도 국가대표입니다'를 본 후 자신의 SNS에 방송 화면을 캡처해 올리며 각별한 관심을 표명했다.

덩치 큰 남자 국가대표 3명이 비좁은 호텔방 1개를 나눠쓰고 분식점에서 끼니를 해결하고 환경미화원으로 일하면서도 학교체육관을 빌려 카바디 메달의 꿈 하나로 훈련을 이어가고 있는 모습을 TV로 지켜본 유 회장은 체육회 실무진에 가능한 지원책 검토를 지시했다.

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인도의 국기이자 아시안게임 종목인 카바디는 '월드클래스' 이장군을 통해 국내에 알려졌고 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임에서 최강 인도를 꺾고 은메달을 획득하기도 한 종목이지만 현장은 여전히 열악하다. 대한체육회 준회원 단체로 국비 지원이 제한적인 데다 과거 협회의 비위 사건으로 국비 지원이 중단되는 어려움은 고스란히 선수, 지도자의 고충으로 이어졌다. 대한체육회 강화훈련 종목이 아니기 때문에 국비를 지원받는 진천선수촌 입촌 훈련이 불가하다. 유 회장은 이날 직접 카바디 경기장을 찾아 특별격려금을 전달하며 아낌없는 응원의 뜻을 보냈다. "생업과 훈련을 병행하는 어려운 여건 속에서도 태극마크에 대한 자부심으로 최선을 다하고 있는 선수와 지도자들의 노력에 감사드린다"며 "종목의 규모나 인지도와 관계없이 국가대표 선수들이 보다 안정적인 환경에서 운동할 수 있도록 현장의 목소리를 더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다. 자신의 SNS에 카바디대표팀과 함께 파이팅하는 사진을 올린 후 '우리 카바디 선수들 미안합니다. 여러분도 자랑스러운 대한민국 국가대표입니다! 앞으로 더 잘 챙겨보겠습니다'라고 적었다.

한편 지난 21일 방글라데시와의 조별리그 A조 첫 경기에서 35대39로 석패한 대한민국 카바디는 이날 종주국 인도와의 경기에서 31대63으로 패했다. 23일 오전 9시30분 대만, 24일 오전 10시45분 일본과 잇달아 격돌한다.

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'선수 출신 체육회 수장' 유 회장은 올림픽 탁구 금메달리스트 출신 스타지만 상대적으로 열악한 환경에서 훈련하는 동료, 타종목 국가대표 선후배들에 대한 지원에도 진심이다. 올림픽 종목뿐 아니라 비인기, 비인지 종목 국가대표에 대한 지원을 위해 취임 후 처음으로 비올림픽종목협의체도 출범시켰다. 이번 대회 첫 채택된 테크볼에서 대한민국 사상 최초로 금메달을 획득한 이준석의 결승전 현장도 직접 찾았다. K4 축구선수 출신으로 아시안게임 출전을 위해 대기업 취업도 포기하고 직접 테크볼 테이블을 구입해 촌외 개별 훈련에 올인한 끝에 투혼의 금메달을 따낸 이준석의 쾌거 직후 대한체육회는 테크볼을 비롯한 비인기종목, 새롭게 성장하는 종목에 대한 실질적 지원과 함께 진천선수촌에서 훈련할 수 있는 방안을 찾겠다고 약속했다. 유 회장은 "어려운 훈련 여건 속에서도 대한민국 테크볼의 첫 아시안게임 금메달이라는 값진 성과를 만들어낸 이준석 선수와 대표팀에 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "테크볼이 더욱 성장할 수 있도록 선수들이 진천 국가대표선수촌의 훈련 환경을 활용할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 말했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com