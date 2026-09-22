[아시안게임]'일본 나와라!' 배드민턴 여자단체, 말레이시아 꺾고 4강행…이소희-백하나 충격패에도 '안세영 선도, 김가은 반격, 김혜정-정나은 마무리' 4강서 일본과 숙명전

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강전. 단식 첫경기에 나선 안세영이 셔틀콕을 넘기고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자]'셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 아시안게임 첫 경기를 쾌승으로 장식했다. 이에 힘입어 한국 여자배드민턴은 단체전 준결승에 진출했다.

박주봉 감독이 이끄는 한국 여자배드민턴 대표팀은 22일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체 8강전 말레이시아와의 경기서 매치스코어 3대1로 승리했다.

대회 2연패를 노리는 세계랭킹 1위 안세영이 1경기 단식 주자로 나서 36분 만의 승리로 스타트를 끊었다. 상대는 세계 28위의 카루파테반 레차나. 역대 맞대결에서 안세영이 무세트(게임)실점, 3전 전승으로 압도적 우위였다. 이같은 기록이 증명하듯, 안세영은 순조롭게 경기를 리드했다.

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1게임 주거니 받거니 3-3까지 랠리를 이어간 안세영은 이후 기선 틀어잡기에 본격 나섰다. 3연속 득점으로 격차를 벌리기 시작했고, 6-4 이후 다시 4연속 득점으로 달아났다.

11-5로 앞선 채 인터벌(어느 한쪽이 먼저 11점 도달 후 주어지는 휴식기간)에 들어가 숨을 돌린 안세영은 간간이 실점을 하는 대신 연속 득점을 반복하며 상대의 추격을 여유롭게 요리했다. 14-9 이후 연속 4득점으로 첫판 승리에 임박한 안세영은 상대의 마지막 저항에 아랑곳 없이 21-12로 1게임을 마무리했다.

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 한국과 말레이시아의 경기. 한국 김가은이 한 세트를 이긴 후 기뻐하고 있다.

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 한국과 말레이시아의 경기. 한국 김가은이 경기를 펼치고 있다.

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2게임도 1게임 흐름과 비슷했다. 4-4까지 박빙을 펼치던 안세영은 이후 4연속 득점으로 굳히기에 들어갔고, 1실점 이후 3연속 득점으로 13-5까지 벌렸다. 이후 무섭게 득점 세례를 펼치며 21-8로 가볍게 1경기를 잡았다.

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한국은 안세영에 이어 복식 세계 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항)가 2경기에 나서 펄리 탄-티나 무랄리타란(세계 5위)을 상대로 기대 밖 패배를 당했다. 이소희-백하나는 1게임에서 막판까지 접전을 펼치다가 듀스로 접어든 뒤 20-22로 석패했다.

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이소희-백하나는 2게임에서도 내내 끌려다니며 한 번도 역전을 하지 못했고, 15-20으로 막판 수세에 몰린 뒤 17점까지 추격했지만 17-21 패배를 피하지는 못했다. 역대 전적에서도 4승4패, 예상치 못한 난적에 덜미를 잡히고 말았다.

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 한국과 말레이시아의 경기. 이소희-백하나 조가 펄리 탄-티나 무랄리타란 조와 경기를 펼치고 있다.

22일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 8강 말레이시아와의 경기. 한국 김혜정, 정나은 조가 말레이시아 청수인, 로우옌위안 조와 경기를 펼치고 있다.

3경기 2단식에 나선 김가은(세계 12위·삼성생명)이 급한 불을 껐다. 김가은은 웡링칭(세계 38위)과의 경기에서 게임스코어 2대0(21-12, 21-18)으로 완승을 하며 충격에 빠진 한국을 구했다.

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4경기 2복식 김혜정-정나은(세계 214위·삼성생명)이 대미를 장식했다. 김혜정의 단짝이던 공희용이 부상으로 빠진 바람에 과거에 호흡을 맞췄던 김혜정-정나은이 다시 만났기 때문에 세계랭킹은 하위이지만 각자의 기량은 검증된 상태. 둘은 신생 조합 로우지유-쳉수휘를 상대로 짜릿한 역전승으로 한국에 마지막 환호를 안겼다.

김혜정-정나은은 1게임을 18-21로 내주며 위기를 맞는 듯 했지만, 2게임을 21-11로 가볍게 건지며 승부를 원점으로 돌렸다. 3게임에서는 숨가쁜 접전이 이어졌고, 듀스 혈투 끝에 24-22로 짜릿하게 승리했다.

한국 여자대표팀은 23일 일본을 상대로 결승행 티켓을 놓고 대결한다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com