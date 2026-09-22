[공식발표] "죄송하지만 저희 책임 아닙니다" 아시안게임 조직위 초황당 해명 "선수 자료 제출 미흡이 원인"...한국 피해 논란 일절 없어

아시안게임 한국 선수단 숙소에 걸린 태극기 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에 태극기가 걸려 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다.2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안게임 조직위원회가 대회 운영 및 준비 미흡 논란을 두고 해명했지만 오히려 논란을 키우고 있다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위는 22일 공식 홈페이지를 통해 '제20회 아시안게임 개막에 따라 선수단을 위한 숙박 및 식음료 서비스와 관련하여 다양한 언론 보도가 이어지고 있다. 지난 16일 크루즈선 입선 과정에서 일부 선수단이 SNS 등을 통해 혼란스러운 상황을 게시한 점을 인지하고 있다'며 해명을 시작했다.

이어 '일부 보도에서는 '아시안게임 대회 조직위가 숙박 시스템에 숙박 정보를 제출하지 않아 입선 지연이 발생했다'라고 지적했으나, 이는 원인이 아니다. 입선 지연과 혼란의 주요 원인은 일부 선수단이 제출한 서류의 미비점을 확인하고 조정하는 데 시간이 소요되었기 때문인 것으로 파악하고 있다'며 숙박 지연 관련 논란에 대해 해명했다. 조직위가 잘못한 건 없다는 이야기다. 선수들이 서류 정보를 미흡하게 제출했기 때문에 불가피한 일이 벌어졌다는 것.

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또한 크루즈에서 운영되고 있는 숙소 관련 논란에 대해서 '운영을 위탁받은 코스타 크루즈 및 JTB 주식회사와 협력하여 적절히 대응하고 있다. 대회 조직위는 앞으로도 관계 사업자와 긴밀히 협력하여 선수단의 원활한 수용을 위해 최선을 다할 것'이라고만 언급했다. 협력을 통해서 어떤 부분을 개선할 것인지를 명확하게 밝히지 않았다.

나고야항에 마련된 조립식 숙소 단지 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 이틀 앞둔 17일 일본 나고야항 인근에 조성된 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지에서 선수들이 이동하고 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다.2026.9.17 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이번 대회에 참가한 선수들은 경기장에서 제공되고 있는 식음료에 대해서도 불평불만이 많다. 선수들이 SNS를 통해 불만을 제기하자 이에 대한 해명도 내놓았다. '일부 선수단이 경기장에서 제공된 식음료의 질 등에 대해 SNS 등에 비판적인 의견을 올린 점 역시 인지하고 있으나, 해당 물품은 대회 조직위가 제공한 것이 아니'라며 '대회 조직위는 각 숙박 시설에 식사 제공 시스템을 구축하여 세부 종목, 경기 일정, 훈련 일정 등을 고려하고 있다. 아울러 식품 알레르기, 종교적·문화적 식단 제한 등 각 국가올림픽위원회로부터 접수된 개별 요청 사항에 대해서도 관계업체와 협력하여 대응하고 있다'며 자신들은 아무런 잘못이 다고 책임을 회피하는 식의 해명이었다.

숙소, 음식뿐만 아니라 여러 곳에서 문제가 가득한 이번 대회다. 대한민국 선수단 국민 의례에 북한 국가가 나오고, 축구 선수단을 야구장으로 데려가고, 농구 대표팀 결승전에는 선수들을 이동시켜야 할 버스가 오지 않아 일정이 취소됐다. 대회 조직위가 내놓은 해명에는 이러한 이야기는 전혀 없다. 자신들의 책임만 회피하려는 태도로 보일 수밖에 없는 무의미한 해명이다.