충격! 나고야 AG 조직위 반박 "크루즈 숙소, 테크볼 식사 논란. 우리 책임 아니다" 그럼 버스 노쇼논란, 태극기 논란은?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 2026년 아이치-나고야 아시안 게임 조직위원회가 아시안 게임 부실운영에 대해 정면 반박했다.

일본 닛칸스포츠는 '나고야 아시안게임 조직위원회가 공식 웹사이트를 통해 반박 성명을 발표했다'고 보도했다.

아시안게임 조직위원회는 22일(이하 한국시각) 공식 웹사이트를 통해 크루즈 선발 숙소의 탑승 지연과 부실 식사 논란에 대해서 반박성명을 냈다.

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조직위원회는 '아시안 게임 개막과 함께 선수들의 숙박 및 식사 서비스에 관한 다양한 보고가 이루어졌다. 일부 팀이 크루즈 숙소 탑승 지연에 관해 소셜 미디어 및 기타 플랫폼에 혼란에 대해 게시한 것을 알고 있다. 일부 보도에서는 탑승 지연이 조직위원회가 숙박 정보를 제공하지 않은 것이 원인이라고 주장한다. 그러나 조직위원회가 숙박 정보를 보내지 않은 것이 원인은 아닙니다. 일부 팀이 제출한 불완전한 서류로 인한 지연과 혼란, 그리고 이를 조정하는 데 소요되는 시간이 주요 원인이다'라고 했다.

또 '크루즈 선박 운영은 위임회사 코스타 및 JTB 코퍼레이션과 적절히 협력하고 있다. 조직위원회는 관련 기업들과도 긴밀히 협력하여 대표단의 원활한 수용을 보장할 것'라고 했다.

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조직위원회는 '일부 팀들이 테크볼 대회 장소에서 제공되는 음식과 음료의 질에 대해 소셜 미디어에 비판적인 댓글을 올린 것은 알고 있다. 그 음식과 음료는 조직위원회에서 제공한 것이 아니다'라고 반박했다.

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테크볼 식사논란에 대해 태국 언론사 '카우 솝'은 지난 17일 '태국 국가대표팀 감독이 아시안 게임 식사에 대해 농담을 하며 나에게 조금밖에 주지 않았다'고 보도했다. 테크볼 식사의 질에 대한 논란이 일어난 상징적 보도였다.

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조직위는 '아시아 올림픽 위원회는 테크볼을 추가 종목으로 지정했을 때, 조직위와 테크볼 연맹에 비용을 분담하기로 합의했다. 이 식사는 조직위원회가 아닌 연맹이 준비한 것'이라고 했다.

실제 선수촌 식사는 100여 종류의 뷔페 식단이 제공되는 영상이 업로드되었다. 크루즈선과 컨테이너 숙소도 마찬가지다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com