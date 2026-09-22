역시 세계챔피언! '금메달까지 단 4판' 송세라, 6전승으로 가볍게 16강 진출...임태희는 32강행

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'여자 에페의 간판' 송세라(부산광역시청)가 무난히 16강에 올랐다.

세계랭킹 3위인 송세라는 22일 일본 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 개인전 조별예선에서 1조 1위에 올랐다. 유일하게 7명의 선수가 속한 1조에서 경기를 펼친 송세라는 단 한 차례 위기도 없이 압도적인 기량을 과시하며 6전승을 거뒀다. 6경기를 치르며 29점을 올리는 동안 실점은 단 10점 뿐이었다. 득실차 +19는 전체 참가 선수 중 압도적 1위였다.

32강전을 부전승으로 통과한 송세라는 16강 직행에 성공했다.

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송세라는 이번 대회에서 아시안게임 첫 금메달에 도전한다. 송세라는 지난 7월 홍콩세계펜싱선수권에서 2022년 이후 4년 만에 정상을 탈환했다. 세계선수권 개인전 금메달만 2개인데 아시안게임 금메달이 아직 없다. 3년 전 항저우 대회선 레전드 선배 최인정과 결승서 맞붙어 은메달을 획득했다.

세계챔피언으로 나서는 두 번째 아시안게임, 송세라는 개인전과 단체전 '2관왕'을 목표 삼았다. '할 수 있다' 박상영의 리우올림픽 금메달로 알려진 에페 종목은 펜싱에서 '동시타'가 허용되는 유일한 종목. 두 선수가 함께 찌르면 동시에 점수가 올라간다. 그만큼 변수도 많고, 절대 강자도 절대 우승을 장담할 수 없다. 여자에페 개인전서 송세라를 포함 2회 이상 세계 챔피언에 오른 선수는 전세계에 역사상 단 4명뿐, 아시아 선수는 유일하다.

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그러나 송세라는 긴장을 늦추지 않았다. 33세의 베테랑 펜서는 지난해 가을부터 올 여름 세계선수권 정상까지 쉼없이 달려왔다. 세상에 아프지 않은 선수는 없지만 머리 하나는 더 큰 유럽 톱랭커들을 상대로 전광석화같은 런지로 기적같은 승리를 일궈온 송세라 역시 햄스트링 부상을 달고 산다. 하지만 부상은 패배의 이유가 될 수 없다며 이번 우승에만 집중하고 있다.

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이제 금메달까지 단 4판 남았다.

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한편 송세라와 함께 여자 에페 경기에 나선 임태희(14위·계룡시청)도 32강에 올랐다. 4조에 이름을 올린 임태희는 막판 이리나 바칼디나(24위·카자흐스탄), 타니크샤 카트리(107위·인도)에게도 연패를 당했지만, 조별예선 3승2패, 득실차 +5를 기록하며 조 2위로 32강에 올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com