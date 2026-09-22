'막내온탑' 오상은子 오준성 승부사 기질 '뿜뿜', 남자 탁구 아시안게임 단체전 16강서 인도 3-0 완파…오늘 오후 7시20분 홍콩과 8강 격돌

오준성 사진출처=WTT

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[스포츠조선 윤진만 기자]금메달 사냥에 나선 대한민국 남자 탁구가 이변없이 아시안게임 단체전 8강에 올랐다.

장우진(세아), 임종훈 안재현 오준성(이상 한국거래소), 박규현(미래에셋증권)으로 구성된 남자 탁구 '어벤져스'는 22일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체 16강전에서 인도를 세트 스코어 3대0(3-1 3-2 3-1)로 꺾고 가볍게 8강 진출 티켓을 거머쥐었다.

이로써 한국은 16강전에서 카타르를 3대0으로 잡고 8강에 오른 홍콩과 오늘 오후 7시20분 8강전을 펼칠 예정이다.

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한국 남자 탁구는 1994년 히로시마대회부터 지난 2022년 항저우대회까지 중국의 '만리장성'을 넘지 못하고 8회 연속 단체전 은메달을 따냈다. 한국은 대진상 '1강' 중국과는 결승에 가야 만난다.

사진제공=대한탁구협회

장우진이 남자 대표팀의 주장이자 맏형답게 첫 판을 승리로 따내며 확실하게 기선을 제압했다. 세계랭킹 10위 장우진은 데사이 하르밋(95위)을 만나 첫 게임을 8-11로 내주며 더딘 출발을 보였지만, 점차 컨디션을 끌어올려 2게임(11-7), 3게임(11-8), 4게임(11-9)을 안정적인 경기 운영으로 모조리 잡아내며 게임 스코어 3-1로 이겼다.

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바통을 건네받은 2006년생 신예 오준성(22위)은 2번째 세트에서 '인도 에이스' 마누시 샤(43위)를 상대로 고전했다. 1게임을 11-4로 가볍게 잡아냈지만, 2게임과 3게임에서 실수를 거듭하며 8-11과 11-13으로 역전을 허용했다. 4게임에서 3점차 리드까지 내주며 불안한 모습을 연출했지만, 막판 승부사 기질을 발휘하며 4게임을 듀스 끝에 13-11로 잡아내며 경기를 원점으로 되돌렸다. 그리고 기세를 몰아 마지막 게임을 11-6으로 잡아내며 게임스코어 3-2로 승리했다. 오준성은 국대 출신 오상은 화성도시공사 감독의 아들이다.

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마무리는 세번째 주자 안재현(36위)의 몫이었다. 안재현은 마나브 타카르(48위)를 상대로 1게임을 듀스 끝에 12-10으로 잡고 기선을 제압했다. 2게임은 11-6, 5점차로 잡았다. 비록 3게임을 7-11로 내주며 추격을 허용했지만, 흔들림없이 4게임을 12-10으로 잡아내며 8강 진출을 확정지었다.

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한편, '국민삐약이' 신유빈을 앞세운 여자 탁구 대표팀은 오늘 오후 7시20분 스카이홀 도요타에서 싱가포르와 여자 단체전 8강전을 펼친다. 한국이 8강에 선착한 가운데, 싱가포르가 16강에서 홍콩을 세트스코어 3대2로 꺾었다. 한국-싱가포르전 승자는 일본과 대만전 승자와 준결승에서 격돌한다. 23일에는 남녀 탁구 한-일전이 줄지어 열릴 가능성이 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com