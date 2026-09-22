'올림픽 설상 첫 金' 최가온이 전하는 아시안게임 응원 "부상 없이 준비한 대로, 화이팅!"[나고야 AG]

스포츠조선 DB

스노우리그 월드 챌린지 경기에 참가한 최가온. 사진제공=Snow League

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년을 '금빛 런'으로 활짝 열었던 최가온(19·세화여고)이 눈 위로 돌아왔다. 다시 선 눈밭에서 한국 선수단의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 선전을 위한 응원을 전달했다.

최가온은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽으로 문을 연 스포츠의 해, 그 시작을 맡은 주역이었다. 대한민국 동계올림픽의 물줄기를 바꿨다. 기존에 흐름을 이끌던 빙상이 아닌 설상에서 일을 냈다. 한국 올림픽 역사상 첫 설상 금메달을 여자 스노보드 하프파이프 종목에서 목에 걸며 세계를 놀라게 했다. 1차 시기의 부상, 이를 극복하고 마지막 3차 시기에서 보여준 환상적인 런은 올림픽 현장을 뒤흔든 기적의 이야기였다.

최가온이 시작한 금빛 여정은 끝이 아닌 시작이다. 19일 개회식으로 문을 연 아시안게임 선수단이 바통을 이어받았다. 43개 종목, 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있는 아시아 최대 스포츠 축제, 대한민국은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 792명의 선수가 참가한다. 한국 선수단은 이번 대회 금메달 40~45개, 종합 3위를 목표로 달린다. 최가온은 "모든 선수가 열심히 준비했을 것이다. 준비한 만큼 좋은 모습을 꼭 보여줬으면 한다. 올림픽을 준비하며 많은 응원과 메시지를 받았고, 그것이 얼마나 큰 힘인지를 잘 알고 있다. 아시안게임에 나간 선수들 모두 부상 없이 준비한 걸 잘 보여줬으면 좋겠다. 나도 멀리서 많이 응원하겠다"고 했다.

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스노우리그 월드 챌린지 경기에 참가한 최가온. 사진제공=Snow League

태극마크를 달고 뛰는 국제 무대, 그 중압감은 말로 표현하기 어렵다. 준비한 것을 모두 보여주는 것조차 쉽지 않다. 최가온의 비결은 '연습하던 대로' 나아가는 마음가짐이었다. "할 수 있는 것에 집중하는 것이 가장 중요했다. 많은 사람이 지켜보면 결과에 대한 기대도 크다. 꼭 금메달을 따야 한다고 생각하면 준비한 걸 보여주지 못할 수 있다. 난 연습했던 대로 할 수 있는 걸 하자는 생각, 후회 없이 하던 대로 마치자는 생각만 했다."

최가온은 올림픽 금메달이 새로운 도약의 출발점이다. 오랜 기간 재활을 통해 한국에 머물렀던 그는 19일 뉴질랜드 카드로나에서 열린 스노리그 월드 챌린지에 참가하며 시즌 준비에 박차를 가했다. 뉴질랜드는 최가온이 어린 시절 가장 처음으로 떠났던 원정지다. 첫 기억의 장소에서 부상 복귀 후 첫 설상 훈련을 소화했다. 그는 "부상 없이 하려고 준비 중이다. 기술적인 부분만 아니라 체력 회복도 훈련의 일부라고 보고 신경 쓰고 있다"고 했다.

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목표는 여전히 하나다. 더 성장해 '스노보드를 제일 잘 타는 선수'로 모두의 기억에 남는 것이다. "4년 뒤에 내가 얼마나 더 성장했을지가 궁금하다. 못 보여드린 것도 많다. 금메달도 영광이지만, 스노보드를 제일 잘 타는 선수로 기억되는 게 제일 좋다."

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com