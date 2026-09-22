'효자종목' 양궁 준비 완료! '세계 최강' 리커브→'이번엔 다르다' 컴파운드 출격 대기…'숙소 등 변수에도 대비'

사진제공=대한양궁협회

사진=연합뉴스

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'세계 최강' 대한민국 양궁이 뜬다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나서는 양궁대표팀 선수들이 22일 '결전지' 나고야에 입성했다.

양궁은 대표적인 효자 종목이다. 한국은 양궁이 아시안게임에 정식 채택된 1978년 방콕 대회부터 직전 항저우 대회까지 나온 금메달 70개 중 무려 46개를 목에 걸었다. 뒤를 잇는 일본(8개), 인도(6개), 중국(4개)과 '비교 불가'다. 리커브 남녀 개인전과 단체전, 4종목이 치러졌던 때까지는 4차례(1990년 베이징, 1998년 방콕, 2006년 도하, 2010년 광저우)나 전 종목에 걸쳐 금메달을 따냈다.

한국 양궁은 이번에도 나고야 하늘에 태극기를 휘날리겠단 각오다. 특히 이번 대회엔 2028년 LA올림픽 출전 쿼터도 걸려있다. 남녀 리커브 개인전 1, 2위(4장), 리커브 혼성단체 우승 국가(남녀 1장씩 2장), 컴파운드 혼성단체 우승 국가(남녀 1장씩 2장)에 출전 쿼터를 분배한다.

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자타공인 '최강' 리커브 대표팀은 2024년 파리올림픽에서 이뤄낸 5개 전 종목 석권의 영광을 아시안게임에서도 재현하고자 한다. 남자부에선 김우진(청주시청) 김제덕(예천군청) 이우석(코오롱)이 이번에도 호흡을 맞춘다. 이들은 파리올림픽에서 금메달을 합작한 한국 양궁의 간판이다. 여자부에선 '베테랑' 강채영(현대모비스)을 필두로 '신예' 오예진(광주은행)과 이윤지(현대모비스)가 출격한다. 오예진과 이윤지는 생애 첫 국제 종합대회에 나서게 됐다.

상대적으로 약세인 컴파운드는 나고야에서 '유쾌한 반전'을 정조준한다. 한국은 굴지의 대기업 타타그룹의 전폭적 지원을 받는 것으로 알려진 인도 양궁에 밀려 컴파운드에선 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 실제로 인도는 3년 전 항저우 대회에서 이 종목에 걸린 5개 금메달을 모두 챙겼다.

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컴파운드 선수단의 각오는 그 어느 때보다 단단하다. 더욱이 컴파운드는 LA올림픽에서 정식 종목이 되는 터라 컴파운드 대표선수들의 마음가짐은 이전과 다를 수밖에 없다. 남자부에선 김종호 최용희(이상 현대제철) 최은규(울산남구청), 여자부에선 박예린(한국체대) 박정윤(창원시청) 강연서(성사중학교)가 금메달 사냥에 나선다. 2011년생 강연서는 이번 대회 한국 선수단 여자 최연소다.

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모든 준비는 끝났다. 현장에서 발생할 수 있는 각종 변수도 대비했다. 대한양궁협회는 파리올림픽 직후부터 발 빠르게 움직였다. 숙소와 차량은 물론이고 경기 중 휴게 장소 및 식사 등도 자체적으로 준비를 마쳤다. 지난 8월엔 나고야 인근에서 전지훈련을 진행하기도 했다. 정의선 양궁협회장도 현장에서 선수들을 응원하기 위해 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

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이제 남은 것은 태극궁사들의 금빛 명중이다. 선수들은 "최선을 다하고 오겠다"며 굳은 각오로 도전에 나섰다. 이번 대회 양궁은 25일부터 10월 3일까지 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 치러진다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com